Un ministre ultranationaliste israélien visite le lieu saint de Jérusalem

JERUSALEM (AP) – Un ministre du Cabinet israélien ultranationaliste a visité un site sacré de Jérusalem pour la première fois mardi depuis sa prise de fonction dans le nouveau gouvernement d’extrême droite du Premier ministre Benjamin Netanyahu la semaine dernière.

Itamar Ben-Gvir est entré dans le site connu des juifs sous le nom de Mont du Temple et des musulmans sous le nom de Noble Sanctuaire, flanqué d’un important contingent de policiers.

Ben-Gvir appelle depuis longtemps à un plus grand accès juif au lieu saint, qui est considéré par les Palestiniens comme une provocation et comme un précurseur potentiel de la prise de contrôle total de l’enceinte par Israël. La plupart des rabbins interdisent aux Juifs de prier sur le site, mais il y a eu un mouvement croissant ces dernières années de Juifs qui soutiennent le culte là-bas.

L’intention déclarée de Ben-Gvir de visiter le site plus tôt cette semaine a suscité des menaces du groupe militant islamique Hamas.

Le site perché de la vieille ville de Jérusalem est considéré comme le plus saint du judaïsme et le troisième plus saint de l’islam, et est l’épicentre émotionnel du conflit israélo-palestinien qui dure depuis des décennies.

Ben-Gvir est à la tête de la faction ultranationaliste du pouvoir juif juif et a une histoire de remarques et d’actions incendiaires contre les Palestiniens.

