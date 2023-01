Un ministre ultranationaliste israélien visite le lieu saint de Jérusalem

Commentez cette histoire Commentaire

JERUSALEM – Un ministre israélien ultranationaliste a visité mardi un site sacré de Jérusalem pour la première fois depuis sa prise de fonction dans le nouveau gouvernement d’extrême droite du Premier ministre Benjamin Netanyahu la semaine dernière. La visite est considérée par les Palestiniens comme une provocation et a suscité une condamnation féroce de tout le monde musulman et des réprimandes de la part des alliés israéliens.

Plus tôt dans la journée, des responsables palestiniens ont déclaré qu’un garçon de 15 ans avait été tué par des tirs de l’armée israélienne près de la ville occupée de Bethléem en Cisjordanie. L’armée israélienne a déclaré que ses forces avaient tiré sur une personne impliquée dans de violents affrontements avec des soldats.

À Jérusalem, le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, est entré dans le site connu des Juifs sous le nom de Mont du Temple et des musulmans sous le nom de Noble Sanctuaire, flanqué d’un important contingent de policiers.

Ben-Gvir appelle depuis longtemps à un plus grand accès juif au lieu saint, qui est considéré par les Palestiniens comme une provocation et comme un précurseur potentiel de la prise de contrôle total de l’enceinte par Israël. La plupart des rabbins interdisent aux Juifs de prier sur le site, mais il y a eu un mouvement croissant ces dernières années de Juifs qui soutiennent le culte là-bas.

Le site a été le théâtre de fréquents affrontements entre les manifestants palestiniens et les forces de sécurité israéliennes, le plus récemment en avril de l’année dernière.

L’ambassade des États-Unis à Jérusalem a déclaré que l’ambassadeur Thomas Nides « a été très clair dans les conversations avec le gouvernement israélien sur la question de la préservation du statu quo dans les lieux saints de Jérusalem. Les actions qui empêchent cela sont inacceptables.

Les Émirats arabes unis, qui ont diplomatiquement reconnu Israël en 2020, « ont fermement condamné la prise d’assaut de la cour de la mosquée Al-Aqsa par un ministre israélien sous la protection des forces israéliennes ».

Un communiqué du ministère des Affaires étrangères a exhorté Israël à « mettre fin aux violations graves et provocatrices qui s’y déroulent ». Le ministère a également “appelé les autorités israéliennes à assumer la responsabilité de réduire l’escalade et l’instabilité dans la région”.

Bahreïn, qui a également reconnu Israël au même moment, n’a pas immédiatement reconnu l’incident.

Une déclaration distincte du ministère saoudien des Affaires étrangères a également condamné l’action du ministre israélien, tout comme les déclarations du Koweït et du Qatar, qui ne reconnaissent pas diplomatiquement Israël pour son occupation des terres recherchées par les Palestiniens pour un futur État.

La Turquie, qui s’est récemment efforcée de normaliser ses liens tendus avec Israël, a condamné ce qu’elle a qualifié d’« action provocatrice » du ministre israélien de la Sécurité nationale.

“Nous appelons Israël à agir de manière responsable pour empêcher de telles provocations qui violeraient le statut et le caractère sacré des sites religieux à Jérusalem et provoqueraient une escalade dans la région”, a déclaré le ministère turc des Affaires étrangères.

Le Royaume hachémite de Jordanie, qui agit en tant que gardien du sanctuaire contesté, a condamné la visite de Ben-Gvir « dans les termes les plus forts ». L’Égypte a mis en garde contre « les répercussions négatives de telles mesures sur la sécurité et la stabilité dans les territoires occupés et la région, et sur l’avenir du processus de paix ».

L’intention déclarée de Ben-Gvir de visiter le site plus tôt cette semaine a suscité des menaces du groupe militant islamique Hamas.

Il a écrit sur Twitter après sa visite que le site “est ouvert à tous et si le Hamas pense que s’il me menace, cela me dissuadera, ils devraient comprendre que les temps ont changé”.

Le porte-parole du Hamas, Hazem Qassem, a déclaré que l’entrée de Ben-Gvir sur le site mardi était “une continuation de l’agression de l’occupation sioniste sur nos lieux sacrés et de la guerre contre notre identité arabe”.

« Notre peuple palestinien continuera à défendre ses lieux saints et la mosquée Al-Aqsa », a-t-il déclaré.

Ofir Gendelman, qui a longtemps été le porte-parole arabophone du Premier ministre Benjamin Netanyahu, a publié une vidéo montrant que « la situation est complètement calme » sur le lieu saint après le départ de Ben-Gvir.

Le sanctuaire au sommet d’une colline est le troisième lieu saint de l’Islam et un symbole émotionnel pour les Palestiniens. Il se trouve sur une esplanade tentaculaire qui est également le site le plus sacré pour les Juifs, qui l’appellent le Mont du Temple car c’était l’emplacement de deux temples juifs dans l’Antiquité.

Israël a capturé la vieille ville historique de Jérusalem, avec ses lieux saints pour trois confessions monothéistes, ainsi que le reste de Jérusalem-Est, la Cisjordanie et la bande de Gaza lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967. Les Palestiniens recherchent ces territoires pour un futur État indépendant, avec Jérusalem-Est comme capitale. Israël a annexé Jérusalem-Est dans un mouvement non reconnu par la plupart de la communauté internationale et considère la ville comme sa capitale indivise et éternelle.

Les revendications concurrentes sur le site sont au cœur du conflit israélo-palestinien et ont déclenché de nombreuses vagues de violence dans le passé.

Ben-Gvir est à la tête de la faction ultranationaliste du pouvoir juif juif et a une histoire de remarques et d’actions incendiaires contre les Palestiniens.

Un jour plus tôt, le chef de l’opposition Yair Lapid, qui jusqu’à la semaine dernière était Premier ministre d’Israël, s’était prononcé contre la visite prévue de Ben-Gvir, affirmant qu’elle “conduirait à des violences qui mettront en danger des vies humaines et coûteront des vies humaines”.

Sa visite intervient après des mois de tensions croissantes entre Israéliens et Palestiniens. Lundi, le groupe israélien de défense des droits B’Tselem a déclaré que 2022 était l’année la plus meurtrière pour les Palestiniens depuis 2004, une période de violence intense survenue lors d’un soulèvement palestinien. Il a indiqué que près de 150 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens en Cisjordanie et à Jérusalem-Est.

L’armée israélienne mène des raids quasi quotidiens dans les villes palestiniennes depuis une série d’attaques palestiniennes contre des Israéliens qui ont fait 19 morts au printemps dernier. Une nouvelle vague d’attaques a tué au moins neuf autres Israéliens à l’automne.

Lors de la fusillade de mardi, le ministère palestinien de la Santé a déclaré qu’Adam Ayyad, 15 ans, était mort d’une balle dans la poitrine. L’armée israélienne a déclaré que des officiers de la police des frontières avaient été attaqués dans le camp de réfugiés de Dheisha, près de Bethléem. Il a déclaré que les soldats avaient tiré sur des personnes lançant des bombes incendiaires et confirmé qu’une personne avait été abattue.

L’armée israélienne affirme que la plupart des Palestiniens tués étaient des militants. Mais des jeunes lanceurs de pierres qui protestaient contre les incursions et d’autres non impliqués dans les affrontements ont également été tués.