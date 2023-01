Un ministre ukrainien et trois enfants parmi 18 morts après un accident d’hélicoptère près de la crèche de Kyiv, provoquant un incendie d’horreur

TROIS enfants et un ministre ukrainien font partie des 18 personnes tuées après qu’un hélicoptère s’est écrasé et a déclenché un énorme incendie dans une crèche.

Neuf personnes se trouvaient à bord de l’hélicoptère lorsqu’il a heurté un quartier résidentiel de la ville de Brovary, dans l’oblast de Kyiv, ce matin.

Un incendie s’est déclaré dans une crèche après l’écrasement d’un hélicoptère Crédit : Twitter – @furrr_fur



Les services d’urgence se sont précipités sur les lieux et ont évacué les gens 1 crédit

Les flics disent que 18 personnes ont été tuées après qu’un hélicoptère a percuté une zone résidentielle Crédit : Twitter – @troy_dalio

Quelque 18 personnes dont trois enfants sont décédées et 29 personnes, dont 15 enfants, sont hospitalisées.

Le chef de la police du pays, Ihor Klymenko, a déclaré que le ministre ukrainien de l’Intérieur Denys Monastyrskyi, son adjoint Yevhen Yenin et le secrétaire d’État Yurii Lubkovych avaient également été tués.

Selon des informations locales, les habitants ont entendu une énorme explosion avant qu’un incendie ne se déclare dans la pépinière.

Des enfants se trouvaient dans le bâtiment à ce moment-là, a déclaré le gouverneur de Kyiv, Oleksiy Kuleba, et il semble qu’un certain nombre d’enfants aient été blessés par des éclats d’obus et brûlés.

Des images choquantes montraient des flammes massives faisant rage dans la région alors que des sauveteurs cherchaient désespérément des victimes sous les yeux des habitants paniqués.

On ne sait pas immédiatement ce qui a causé l’écrasement de l’hélicoptère.

L’hélicoptère – qui, selon un rapport, serait un Eurocopter EC225 Super Puma – volait dans le brouillard lorsqu’il s’est écrasé.

Un porte-parole de l’armée de l’air ukrainienne a confirmé que l’hélicoptère appartenait au ministère des urgences.

Une vidéo montrait l’hélicoptère condamné volant à basse altitude au-dessus des arbres avant de s’écraser.

Un témoin a déclaré : “L’hélicoptère a fait trois cercles au-dessus de Fora [a chain of supermarkets in Ukraine]a volé au centre, a commencé à descendre brusquement, l’a touché, a pris feu et c’était tout.

Le responsable du ministère de l’Intérieur, Anton Gerashchenko, a confirmé la mort de son collègue.

Monastyrskyi, qui a été nommé sous le président Zelensky en 2021, est le plus haut responsable ukrainien à être décédé depuis le début de la guerre avec la Russie il y a près de 11 mois.

Il était responsable de la police et de la sécurité à l’intérieur de l’Ukraine.

Gerashchenko a déclaré: “Mes amis, les hommes d’État ukrainiens Denys Monastyrskyi, Yevhen Yenin, Yurii Lubkovych sont morts dans un accident d’hélicoptère.

“Tout le monde à bord de l’hélicoptère est également mort.

“Les causes du drame sont en train d’être établies par les enquêteurs.

“Qu’il s’agisse d’un sabotage, d’un dysfonctionnement technique, d’une violation des règles de sécurité des vols, nous le saurons bientôt.

“Mes plus sincères condoléances aux familles et amis de Denis, Yevhen et à toutes les familles des personnes tuées dans cette terrible catastrophe.

“Tous ceux qui étaient à bord de l’hélicoptère étaient des patriotes de l’Ukraine, chacun a défendu et renforcé l’Ukraine à sa place.

“On se souviendra toujours de toi. Vos familles seront toujours sous la protection d’amis et de l’État.”

La première dame d’Ukraine, Olena Zelenska, s’est barbouillé les yeux larmoyants et s’est pincé le nez pendant une minute d’émotion lors d’une minute de silence lors de la session du Forum économique mondial à Davos, en Suisse.

Cela survient alors que Poutine s’apprête à faire aujourd’hui une annonce “très importante” sur la guerre en Ukraine, selon un responsable pro-russe.

Mad Vlad ferait une déclaration sur la guerre en cours dans le cadre des événements en cours marquant 80 ans depuis le siège de Leningrad – aujourd’hui Saint-Pétersbourg – pendant la Seconde Guerre mondiale.

Vladimir Rogov, un responsable pro-Poutine nommé par les Russes pour diriger la région occupée de Zaporizhzhia en Ukraine, a affirmé que Poutine prononcerait le discours “important” aujourd’hui à Saint-Pétersbourg.

Rogov est le président du groupe We Are Together with Russia qui plaide pour que les régions occupées soient absorbées par la Fédération de Russie.

Il a fait l’annonce sur sa chaîne Telegram – mais il n’y a eu aucune confirmation officielle du Kremlin.

Des résidents locaux paniqués regardent les sauveteurs chercher des victimes Crédit : Twitter – @BraveGuardian10