Un ministre ukrainien déclare que la Russie bloque l’accès aux médicaments

Kyiv, Ukraine –

Le ministre ukrainien de la Santé a accusé les autorités russes d’avoir commis un crime contre l’humanité en bloquant l’accès à des médicaments abordables dans les zones occupées par ses forces depuis l’invasion du pays il y a 5 mois et demi.

Dans une interview accordée à l’Associated Press, le ministre ukrainien de la Santé, Viktor Liashko, a déclaré que les autorités russes avaient bloqué à plusieurs reprises les efforts visant à fournir des médicaments subventionnés par l’État aux habitants des villes et villages occupés.

“Pendant les six mois de guerre, la Russie n’a pas (autorisé) de couloirs humanitaires appropriés afin que nous puissions fournir nos propres médicaments aux patients qui en ont besoin”, a déclaré Liashko, s’exprimant vendredi soir au ministère de la Santé à Kyiv.

“Nous pensons que ces actions sont commises intentionnellement par la Russie, et nous les considérons comme des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre qui seront documentés et reconnus”, a déclaré le ministre.

Le gouvernement ukrainien a un programme qui fournit des médicaments aux personnes atteintes de cancer et de maladies chroniques. La destruction des hôpitaux et des infrastructures ainsi que le déplacement d’environ 7 millions de personnes à l’intérieur du pays ont également interféré avec d’autres formes de traitement, selon les Nations Unies et les responsables ukrainiens.

La guerre en Ukraine a provoqué de graves perturbations dans le service de santé public du pays, qui subissait des réformes majeures, en grande partie en réponse à la pandémie de coronavirus, lorsque le président russe Vladimir Poutine a ordonné à ses troupes d’envahir le 24 février.

L’Organisation mondiale de la santé a déclaré avoir enregistré 445 attaques contre des hôpitaux et d’autres établissements de santé au 11 août, qui ont directement fait 86 morts et 105 blessés.

Mais Liashko a déclaré que les effets secondaires étaient bien plus graves.

“Lorsque des routes et des ponts ont été endommagés dans des zones désormais contrôlées par les forces ukrainiennes (…) il est difficile d’amener quelqu’un qui a eu une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral à l’hôpital”, a-t-il déclaré. “Parfois, nous ne pouvons pas arriver à temps, l’ambulance ne peut pas arriver à temps. C’est pourquoi la guerre fait beaucoup plus de victimes (que de morts dans les combats). C’est un nombre qui ne peut pas être calculé.”