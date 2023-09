« Un ministre sans portefeuille ne sert à rien » : tribunal contre Senthil Balaji

La Haute Cour de Madras a déclaré mardi que le ministre en chef du Tamil Nadu pourrait être bien avisé de prendre une décision concernant le maintien de V Senthil Balaji (qui est en détention judiciaire) en tant que ministre sans portefeuille au sein du cabinet d’État, car cela ne sert à rien. et n’augure rien de bon avec les principes de l’éthos constitutionnel sur la bonté, la bonne gouvernance et la pureté de l’administration.

Le premier banc composé du juge en chef SV Gangapurwala et du juge PD Audikesavalu a fait cette observation en statuant sur deux requêtes de quo warranto déposées par l’avocat Ramachandran et l’ancien député de l’AIADMK J Jayavardhan et un PIL de l’avocat ML Ravi.

« La présente pétition met en évidence l’érosion des normes élevées de moralité et de conduite exigées des membres de l’Assemblée législative. Les pétitionnaires s’attendent, à juste titre, à des normes élevées de conduite morale de la part des personnes au pouvoir. Le ministre en chef est le dépositaire de la foi du peuple. La contrainte politique ne peut pas l’emporter sur la moralité publique, les exigences de bonne/propre gouvernance et la moralité constitutionnelle », a ajouté la magistrature.

Le banc a déclaré : « Un ministre est un représentant du peuple et, comme un ministre est investi de pouvoirs législatifs et exécutifs, les affaires du gouvernement sont exécutées conformément aux règles de fonctionnement par un ministre uniquement en ce qui concerne le portefeuille qui lui est assigné. Dans le système de gouvernance du Cabinet, l’ensemble du Cabinet est responsable de ses décisions collectives, ainsi que de ses décisions ministérielles individuelles.

« Les ministres sans portefeuille n’ont pas de ministères spécifiques et n’ont pas non plus de responsabilités définies. Le ministre en chef est un chef exécutif. Il est de la responsabilité d’un chef exécutif d’attribuer des responsabilités ministérielles à un représentant élu. Cependant, s’il estime qu’un représentant élu particulier ne peut se voir confier la responsabilité d’un ministre, il ne peut y avoir de fondement moral ou constitutionnel pour retenir un tel membre de l’Assemblée législative comme ministre sans portefeuille, ce qui serait contraire à l’éthos, à la bonne gouvernance et à la moralité constitutionnelle ou intégrité », a déclaré le tribunal.

Citant un jugement de la Cour suprême, la magistrature a déclaré que la plus haute juridiction, dans ledit jugement, s’attendait à ce que le Premier ministre ou les ministres en chef soient bien avisés d’envisager d’éviter toute personne au Conseil des ministres, contre laquelle des accusations ont été formulées par un Tribunal pénal pour les délits impliquant la turpitude morale ainsi que les délits spécifiquement visés au chapitre III de la loi de 1951. Le chapitre III de la partie II de la loi de 1951 comprend également les délits visés par la loi de 1988 sur la prévention de la corruption.

La magistrature a déclaré que les requérants affirmaient que si le ministre était en détention, alors dans ce cas, il s’était rendu incapable d’effectuer un quelconque travail.

Le ministre bénéficie d’avantages et d’allocations aux dépens du Trésor public et une personne en détention ne peut effectuer aucun travail et aucun dossier ne peut lui être envoyé et, à ce titre, bien qu’il soit incapable de fonctionner en tant que ministre, il faisait peser une charge sur le Trésor public. . Il ne peut pas non plus effectuer de transactions commerciales et, à ce titre, il ne peut pas continuer à exercer ses fonctions de ministre.

Cet argument reposait davantage sur le souci de la moralité publique ou de la moralité constitutionnelle. Naturellement, la personne détenue ne peut pas accomplir efficacement le travail d’un ministre.

« Dans le cas présent, V Senthil Balaji est un ministre sans portefeuille, ce qui signifie qu’aucun travail ne lui est attribué. Il est un ministre du même nom. En d’autres termes, un ministre sans aucun travail. Une telle personne ne sera certainement pas « Il n’a droit à aucune indemnité parce qu’il n’accomplira aucun travail et qu’aucun travail ne lui est attribué. Certes, il ne sert à rien de le conserver simplement cérémonieusement en tant que ministre », a ajouté la magistrature.

Se référant à l’argument relatif à l’exercice par le gouverneur de son pouvoir discrétionnaire, la magistrature a déclaré que si le gouverneur choisit de « retirer son plaisir » à l’égard d’un ministre, il doit exercer son pouvoir discrétionnaire à la connaissance du ministre en chef et non unilatéralement. Dans le cas présent, le ministre en chef n’a jamais consenti à l’exercice du pouvoir discrétionnaire par le gouverneur, a ajouté la magistrature.

Se référant à l’argument relatif à la disqualification de Senthil Balaji, la magistrature a déclaré qu’en l’absence de toute disqualification statutaire encourue par lui, il ne serait pas permis à la Cour de donner certaines instructions au gouverneur pour qu’il prenne une décision d’une manière particulière.

De plus, il serait également question de savoir si le gouverneur peut unilatéralement disqualifier une personne exerçant ses fonctions en tant que ministre, bien qu’elle n’ait encouru aucune disqualification en vertu de la Constitution indienne ou d’une quelconque loi, a ajouté la magistrature.

