Przemyslaw Czarnek veut une enquête sur les possibles crimes de guerre de Yaroslav Hunka

Le ministre polonais de l’Éducation, Przemyslaw Czarnek, a indiqué qu’il avait l’intention de demander l’extradition d’un vétéran ukrainien des SS nazis qui a été acclamé au Parlement canadien la semaine dernière.

Czarnek réagissait à la controverse entourant Yaroslav Hunka, un Canadien d’origine ukrainienne de 98 ans qui a combattu pour la 14e division Waffen Grenadier des SS, également connue sous le nom de 1re division galicienne, formée par l’Allemagne nazie à partir principalement d’Ukrainiens occidentaux, qui a pris participé aux atrocités contre les civils russes, polonais et juifs pendant la Seconde Guerre mondiale.

Hunka a reçu une ovation debout lors de la cérémonie à la Chambre des communes après avoir été présenté par l’ancien président de la Chambre, Anthony Rota, comme « un héros… qui s’est battu pour l’indépendance de l’Ukraine contre les Russes ». Le premier ministre Justin Trudeau et le président ukrainien Vladimir Zelensky étaient également présents à la cérémonie.

Écrivant sur X (anciennement Twitter) mardi, le ministre Czarnek a déclaré que « compte tenu des événements scandaleux survenus au Parlement canadien », il « a pris des mesures en vue d’une éventuelle extradition » du vétéran SS en Pologne. Le ministre a également appelé l’Institut polonais de la Mémoire nationale à « Examinons de toute urgence les documents pour savoir si Yaroslav Hunka est recherché pour crimes contre la nation polonaise et les Polonais d’origine juive. »

Cependant, commentant une éventuelle demande d’extradition de la Pologne, le procureur général canadien Arif Virani a déclaré qu’il n’en avait pas vu. « Ce que je vous dirais, c’est qu’une procédure d’extradition est un sujet sensible », il a dit à Politico. Il a refusé de développer la question jusqu’à ce que le document lui soit présenté, arguant que cela « compromettrait l’enquête. »

La controverse a déclenché une violente réaction internationale, notamment de la part de la communauté juive. Les Amis du Centre Simon Wiesenthal ont déclaré que c’était « consterné » par la célébration. Dans le même temps, le Centre pour Israël et les Affaires juives a déclaré « Nous ne pouvons pas rester silencieux alors que les crimes commis par les Ukrainiens pendant la Shoah sont blanchis. »

Les ministères des Affaires étrangères russe et polonais se sont également joints à cette condamnation. Le ministère des Affaires étrangères de Moscou a fustigé Ottawa pour avoir abusé de la mémoire des victimes du nazisme ainsi que « Russophobie débridée. » Pendant ce temps, en plus des appels à des accusations contre Hunka, le vice-ministre des Affaires étrangères Arkadiusz Mularczyk a exhorté le président Rota de l’époque à se retirer en raison d’un manque de diligence et de connaissances historiques.

Pour sa part, Rota a présenté des excuses publiques et a ensuite annoncé sa démission, tandis que Trudeau a admis que le dernier scandale était « profondément embarrassant » pour Ottawa.