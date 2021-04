Le ministre de la Défense limogé, Johnny Mercer, a dénoncé un environnement «méfiant et horrible» dans le gouvernement de Boris Johnson, qu’il a accusé de «trahison flagrante des personnes qui se sont inscrites pour servir dans l’armée».

L’ancien capitaine de l’armée, qui a été limogé mardi après s’être heurté au Premier ministre au sujet du traitement des anciens combattants ayant servi en Irlande du Nord.

Il voulait que les soldats britanniques déployés dans la province soient inclus dans les termes du projet de loi sur les opérations à l’étranger du gouvernement afin de les protéger contre les poursuites fausses ou retardées pour des infractions présumées pendant leur service.

Dans une interview franche avec Radio Times, il a qualifié le monde politique de «cloaque» et a déclaré qu’il se sentait «le dernier homme dans la salle à vouloir remplir nos engagements manifestes» envers l’armée.

Il a déclaré qu’il pensait que M. Johnson lui-même était «profondément attaché» à l’ordre du jour énoncé dans le manifeste de 2019 – qui promettait «une législation pour lutter contre les réclamations juridiques vexatoires» – mais a ajouté: «La vérité est que rien, rien n’a été fait.»

Tout en acceptant que le coronavirus ait dominé l’agenda du Premier ministre au cours de l’année écoulée, M. Mercer a déclaré: «Il devrait s’attendre à ce que ses ministres, je pense, soient aussi attachés au manifeste que lui.

«Et si on me donne l’impression d’être le dernier homme dans la salle à vouloir respecter nos engagements manifestes, il y a quelque chose qui cloche. Nous avons atteint ce point, alors je suis parti.

Le départ de M. Mercer du gouvernement a été présenté comme une démission, mais le député de Plymouth Moor View a confirmé hier soir qu’il avait été expulsé, au milieu des spéculations selon lesquelles il avait l’intention de démissionner lorsque le projet de loi est arrivé aux Communes aujourd’hui.

Il a suggéré que M. Johnson s’était entouré de «gens qui vous diront inévitablement que tout va bien, et ce que vous voulez entendre parce qu’ils ne veulent pas que vous pensiez le mieux d’eux».

Il a accusé d’anciens collègues du gouvernement de ne pas «tirer droit».

Et il a dit: «C’est l’environnement le plus méfiant et le plus horrible dans lequel j’ai jamais travaillé, au gouvernement. Presque personne ne dit la vérité, c’est ce que j’ai travaillé au cours des 36 dernières heures.

«Je ne pense pas que quiconque puisse vraiment monter sur son cheval sur la confiance et l’éthique et tout le reste en politique, car en ce qui me concerne, la majeure partie est un peu un cloaque.

«Je pense que nous avons un engagement clair à tenir nos promesses et à faire le bien par ceux qui servent. Et c’est ce qui me motive et ce que je fais.

M. Mercer a ajouté: «Il ne suffit plus de regarder solennellement le jour de l’armistice. Nous devons livrer pour ces gens. Nous avons un énorme défi à relever pour la cohorte afghane / irakienne, nous avons les défis en Irlande du Nord, nous avons également une cohorte de personnes âgées. Et nous devons bien faire les choses. Et je ferai tout ce qu’il faut pour que nous puissions le faire. »

M. Mercer a déclaré que les troupes qui avaient servi en Irlande du Nord étaient constamment traînées en arrière et invitées à revivre leurs expériences des années après l’événement.

«Les gens se boivent à mort, cela brise des familles, cela ruine nos meilleurs gens», a-t-il dit.

«Tout ce qu’ils ont fait, c’est servir à la demande de ce gouvernement, à la demande de la Chambre des communes, pour faire respecter l’état de droit et la paix en Irlande du Nord.

«Et pourtant, maintenant, nous sommes heureux de les couper aux gens qui veulent réécrire l’histoire.

«C’est tout ce qui se passe, vous savez que rien n’a changé ici. La politique, pour moi, c’est une trahison flagrante des gens qui se sont inscrits pour servir dans l’armée.

« Et comme tout le monde le sait, je ne l’ai pas. »