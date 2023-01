Un ministre israélien intransigeant visite le lieu saint instable de Jérusalem

La visite du site, un point d’éclair fréquent dans la vieille ville de Jérusalem où les actions israéliennes passées ont déclenché des conflagrations plus larges, s’est d’abord déroulée sans incident. Mais survenant deux jours après l’entrée en fonction de M. Ben-Gvir, cela a servi d’indicateur précoce des défis posés par le nouveau gouvernement israélien, le plus à droite et le plus conservateur sur le plan religieux à ce jour, sur les scènes nationales et internationales.

Dans l’un de ses premiers actes en tant que ministre israélien de la sécurité nationale, l’ultranationaliste Itamar Ben-Gvir a visité un lieu saint de Jérusalem qui est sacré pour les juifs et les musulmans tôt mardi sous haute surveillance, défiant les menaces de répercussions violentes et suscitant une réaction furieuse de la part des Palestiniens. leadership.

M. Ben-Gvir est le fonctionnaire le plus en vue depuis des années à visiter le site, vénéré par les Juifs comme le Mont du Temple, l’emplacement de leurs deux anciens temples, et par les musulmans comme le Noble Sanctuaire, l’enceinte contenant la mosquée Aqsa et d’autres importants sanctuaires islamiques.

Le site le plus sacré pour les juifs et le troisième pour les musulmans, le complexe a été conquis par Israël pendant la guerre israélo-arabe de 1967. Dans un statu quo précaire qui a prévalu pendant des décennies, les juifs sont autorisés à visiter, tout comme les non-musulmans. touristes, mais ils ne sont pas censés y prier. Cette norme, longtemps appliquée par la police israélienne dans l’intérêt de préserver l’ordre public, s’est effilochée ces dernières années.

La visite a eu lieu vers 7 heures du matin et a duré moins de 15 minutes. Alors qu’il était sur le site, selon les médias israéliens, M. Ben-Gvir a déclaré : « Notre gouvernement ne sera pas dissuadé par les menaces du Hamas. Le mont du Temple est le site le plus important au monde pour le peuple juif, et nous protégerons la liberté de mouvement des musulmans et des chrétiens, mais aussi des juifs qui souhaitent visiter le mont. Nous traiterons toute personne qui profère des menaces avec une poigne de fer.

Après la visite M. Ben-Gvir a posté une photo de lui sur la monture sur Twitter, avec l’un des sanctuaires islamiques en arrière-plan. « Le gouvernement israélien dont je suis membre ne se rendra pas à une vile organisation de meurtriers », a-t-il écrit. “Le Mont du Temple est ouvert à tous et si le Hamas pense que s’il me menace, cela va me dissuader, ils feraient mieux de comprendre que les temps ont changé.”

