Un ministre israélien d’extrême droite s’en prend à Bella Hadid après que le mannequin l’ait accusé de racisme

Le ministre israélien Itamar Ben-Gvir s’en est pris vendredi au mannequin de renommée mondiale Bella Hadid pour ses critiques à l’encontre du responsable.

Dans ses récentes remarques télévisées, Ben-Gvir a affirmé que ses droits l’emportaient sur ceux des Palestiniens.

En réponse, Bella Hadid, dont le père est palestinien, s’est adressée à ses 59,5 millions de followers sur Instagram et a déclaré qu’aucune vie ne devrait avoir plus de valeur que celle d’une autre.

Le ministre israélien de la Sécurité nationale d’extrême droite a critiqué vendredi le mannequin Bella Hadid pour avoir critiqué ses récents propos télévisés enflammés sur les Palestiniens de Cisjordanie occupée.

Dans une interview accordée cette semaine à la Douzième chaîne israélienne à la suite de deux attaques palestiniennes meurtrières contre des Israéliens dans le territoire occupé, le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a affirmé que son droit à la liberté de mouvement en tant que colon juif l’emportait sur le même droit pour les Palestiniens.

« Mon droit, le droit de ma femme et de mes enfants de se déplacer en Judée et Samarie, est plus important que la liberté de mouvement pour les Arabes », a déclaré Ben-Gvir à la télévision mercredi, utilisant le nom biblique de la Cisjordanie. « Le droit à la vie passe avant la liberté de mouvement. »

LES FORCES ISRAÉLIIENNES MÈNENT UNE OPÉRATION MAJEURE DANS LE CAMP DE JÉNINE, EN CISJORDANIE, INTENSIFIANT LA RECHERCHE DE MILITANTS ET D’ARMES

S’adressant à Mohammad Magadli, un animateur de télévision israélo-arabe bien connu qui était présent dans le studio, Ben-Gvir a ajouté : « Désolé, Mohammad. Mais c’est la réalité. »

Sa déclaration a suscité de nombreuses critiques, car les commentateurs l’ont utilisée comme preuve des allégations selon lesquelles Israël se transformait en un système d’apartheid cherchant à maintenir l’hégémonie juive du Jourdain à la mer Méditerranée. Le slogan « Désolé, Mohammad » est devenu un sujet de conversation sur les réseaux sociaux, les critiques l’ayant publié aux côtés de vidéos de violences israéliennes contre les Palestiniens.

Hadid, mannequin de renommée mondiale et influenceuse sur les réseaux sociaux dont le père est palestinien, a partagé jeudi un extrait de l’interview de Ben-Gvir avec ses 59,5 millions de followers sur Instagram, écrivant : « En aucun lieu, à aucun moment, surtout en 2023, une personne ne devrait vivre avoir plus de valeur que celui d’un autre. Surtout simplement en raison de son appartenance ethnique, de sa culture ou de sa haine pure.

Elle a également publié une vidéo du principal groupe israélien de défense des droits B’Tselem montrant des soldats israéliens dans la ville d’Hébron, au sud de la Cisjordanie, disant à un habitant que les Palestiniens ne sont pas autorisés à marcher dans une certaine rue parce qu’elle est réservée aux Juifs. « Est-ce que ça rappelle quelque chose à quelqu’un ? » elle a écrit.

Ben-Gvir a répondu avec colère vendredi au message de Hadid.

Un agresseur palestinien présumé tue une femme israélienne et déclenche un regain de violence en Cisjordanie

« Je vous invite à Kiryat Arba, pour voir comment nous vivons ici, comment chaque jour des Juifs qui n’ont fait de mal à personne dans leur vie sont assassinés ici », a-t-il écrit sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter. Ben-Gvir vit dans la colonie de Kiryat Arba, près d’Hébron, la plus grande ville palestinienne.

Plus tôt cette semaine, des hommes armés palestiniens ont ouvert le feu sur une voiture israélienne près d’Hébron, tuant une Israélienne et blessant grièvement le conducteur. Cette attaque a eu lieu quelques jours seulement après qu’une fusillade palestinienne a tué un père et son fils israéliens dans la ville palestinienne de Hawara, au nord du pays.

Ben-Gvir a reconnu la réaction négative mais a doublé sa déclaration initiale. « Alors oui, mon droit et celui de mes compatriotes juifs de voyager et de rentrer chez eux en toute sécurité sur les routes de Judée et de Samarie l’emporte sur le droit des terroristes qui nous jettent des pierres et nous tuent », a-t-il écrit.

Ben-Gvir a été reconnu coupable dans le passé d’incitation au racisme et de soutien à une organisation terroriste. Il était connu comme un admirateur du rabbin Meir Kahane, qui avait été banni du Parlement et dont le parti Kach avait été qualifié de groupe terroriste par les États-Unis avant son assassinat à New York en 1990. Kach voulait priver les Arabes israéliens de leur citoyenneté, les isoler. espaces publics israéliens et interdire les mariages entre juifs et non-juifs. Avant de se lancer en politique, Ben-Gvir a accroché dans son salon le portrait d’un juif qui a tué 29 Palestiniens en Cisjordanie en 1994.

Activiste d’extrême droite autrefois marginal, Ben-Gvir exerce désormais un pouvoir important en tant que ministre de la Sécurité nationale supervisant la police israélienne dans le gouvernement du Premier ministre Benjamin Netanyahu.