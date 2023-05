Un ministre extrémiste du Cabinet israélien visite le lieu saint sensible de Jérusalem

JERUSALEM (AP) – Un ministre israélien extrémiste a visité dimanche un lieu saint sensible de Jérusalem à une époque de tensions accrues avec les Palestiniens.

La visite du ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir, sa deuxième visite connue depuis qu’il est devenu membre du gouvernement israélien le plus à droite de tous les temps, était susceptible d’attirer les condamnations des Palestiniens et d’ailleurs dans le monde musulman.

« Je suis heureux de monter sur le mont du Temple, l’endroit le plus important pour le peuple israélien », a déclaré Ben-Gvir dans un communiqué après la visite. Il a salué la présence policière sur le site, affirmant que cela « prouve qui est responsable à Jérusalem ».

La visite intervient quelques jours après que les Israéliens ont célébré la Journée de Jérusalem, qui célèbre la prise de Jérusalem-Est par Israël lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967. Des nationalistes brandissant des drapeaux ont défilé dans la principale artère palestinienne de la vieille ville de Jérusalem, certains chantant des chants racistes anti-arabes, tandis que des centaines de Juifs ont visité le sanctuaire perché au sommet d’une colline.

Le site perché est le plus sacré du judaïsme, connu des Juifs sous le nom de Mont du Temple et abrite les anciens temples bibliques. Aujourd’hui, il abrite la mosquée Al-Aqsa, le troisième lieu saint de l’islam. Depuis qu’Israël s’est emparé du site en 1967, les Juifs ont été autorisés à s’y rendre mais pas à y prier.

Ben-Gvir, ainsi qu’un mouvement croissant d’activistes, réclame depuis longtemps un meilleur accès des Juifs au lieu saint.

Les Palestiniens considèrent la mosquée comme un symbole national et considèrent ces visites comme une provocation et comme un précurseur potentiel de la prise de contrôle de l’enceinte par Israël. La plupart des rabbins interdisent aux Juifs de prier sur le site, mais il y a eu un mouvement croissant ces dernières années de Juifs qui soutiennent le culte là-bas.

Les tensions dans l’enceinte contestée ont alimenté les dernières vagues de violence. Une visite du chef de l’opposition de l’époque, Ariel Sharon, en septembre 2000, a contribué à déclencher des affrontements qui sont devenus le deuxième soulèvement palestinien. Des affrontements entre les forces de sécurité israéliennes et des manifestants palestiniens à l’intérieur et autour du site ont alimenté une guerre de 11 jours avec le Hamas en 2021.

Israël a capturé la vieille ville de Jérusalem, avec ses sites sacrés pour trois confessions monothéistes, ainsi que le reste de Jérusalem-Est, la Cisjordanie et la bande de Gaza lors de la guerre du Moyen-Orient de 1967. Les Palestiniens recherchent ces territoires pour un futur État indépendant, avec Jérusalem-Est comme capitale. Israël a annexé Jérusalem-Est dans un mouvement non reconnu par la plupart de la communauté internationale et considère la ville comme sa capitale indivise et éternelle.

The Associated Press