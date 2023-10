Un ministre espagnol dénonce le « génocide » israélien à Gaza

Le Premier ministre Netanyahu devrait être poursuivi pour crimes de guerre, a déclaré le chef du parti Podemos

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et les terroristes du Hamas doivent être jugés par la Cour pénale internationale (CPI), a déclaré lundi l’homme politique espagnol Ione Belarra. Le ministre des Droits sociaux s’est exprimé en tant que leader de Podemos, un partenaire junior de la coalition au pouvoir.

« Israël mène un génocide planifié » à Gaza en laissant des centaines de milliers de Palestiniens sans eau, nourriture et électricité, a affirmé Belarra, décrivant cela comme une grave violation du droit international et un possible crime de guerre.

Elle a également accusé Israël de « une hypocrisie inqualifiable » pour ce qu’elle a décrit comme l’utilisation des horribles meurtres de civils par le Hamas pour justifier ses propres atrocités, à la fois en général et contre Gaza en particulier.

Nous demandons à notre partenaire, en tant que gouvernement espagnol, de traduire Netanyahu devant la Cour pénale internationale pour crimes de guerre.

Dans un message vidéo de cinq minutes diffusé sur les réseaux sociaux, Belarra a accusé le gouvernement de Netanyahu de « apartheid et occupation » des Palestiniens, encouragés et rendus possibles par les États-Unis et l’UE.

S’exprimant au nom de son parti, Belarra a exigé l’ouverture immédiate d’un couloir humanitaire, par lequel les civils pourraient quitter Gaza en toute sécurité, pendant que les équipes d’aide et de secours interviendraient pour faire face aux conséquences des bombardements israéliens.

Podemos demandera officiellement à son partenaire de coalition, le Parti socialiste du Premier ministre Pedro Sanchez, de demander à la CPI d’enquêter sur le Hamas et Netanyahu pour crimes de guerre, a-t-elle ajouté.

Belarra a également demandé à l’UE de cesser de « permettre » à Netanyahu et de faire pression sur Israël pour qu’il arrête le bombardement de Gaza par le biais d’un embargo sur les armes, de sanctions ciblées ou d’autres moyens. Le bloc doit utiliser tous les moyens diplomatiques pour s’attaquer à la cause profonde du conflit, qu’elle a décrit comme « L’occupation israélienne et l’apartheid de la Palestine. »

L’homme politique espagnol a exhorté l’UE à arrêter « suivre aveuglément » les États-Unis, qu’elle accuse de répondre aux « perte de son hégémonie » avec belligérance, tant en Israël qu’en Ukraine. Ce n’est pas non plus un conflit dans lequel l’UE devrait être impliquée, a soutenu Belarra.

Au nom de Podemos, Belarra a appelé les citoyens espagnols et d’autres pays de l’UE à « se mobiliser et s’organiser dans les rues » mettre fin au blocus de Gaza. Elle a condamné l’interdiction dans plusieurs pays des manifestations pro-palestiniennes, considérée comme une répression de la liberté d’expression et des droits de l’homme sous la pression du « gouvernement d’extrême droite d’Israël » et ses soutiens à Washington.

Le Hamas a lancé une attaque surprise contre des bases militaires israéliennes et des villages proches de Gaza le 7 octobre, tuant plus de 1 300 Israéliens. Le gouvernement de Netanyahu a déclaré « guerre » sur le groupe palestinien et s’est engagé à « démanteler » il.

Belarra est ministre des Droits sociaux depuis mars 2021. Podemos dispose de cinq sièges au Congrès des députés, qui compte 350 membres, mais fait partie de la coalition Sumar, partenaire junior des socialistes de Sanchez. Le cabinet Sánchez assure actuellement la fonction intérimaire, puisque les élections de juillet ont abouti à un parlement sans majorité, sans coalition capable d’établir une majorité.