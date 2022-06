Un ministre du Myanmar participe à une réunion sur la défense en Asie du Sud-Est

PHNOM PENH, Cambodge (AP) – Le ministre de la Défense du Myanmar, sous sanctions des États-Unis, de la Grande-Bretagne et d’autres pays pour les exactions commises par l’armée de son pays, a été accueilli mercredi à une réunion annuelle avec ses homologues de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est.

Le général Mya Tun Oo portait son uniforme militaire alors qu’il assistait à la réunion des ministres de la Défense de l’ASEAN dans la capitale cambodgienne, Phnom Penh.

Plus de 600 groupes civiques à l’intérieur et à l’extérieur du Myanmar avaient lancé un appel aux ministres pour qu’ils ne l’invitent pas. Ils l’accusent de complicité dans les violences commises par l’armée birmane alors qu’elle cherche à écraser l’opposition à sa prise du pouvoir l’an dernier par le gouvernement élu d’Aung San Suu Kyi.

L’Association d’assistance aux prisonniers politiques, une organisation privée qui suit les meurtres et les arrestations du gouvernement, a déclaré vendredi que 2 000 civils avaient été tués par les forces de sécurité du Myanmar. L’armée combat également des guérilleros antigouvernementaux dans les campagnes.

Mya Tun Oo a également été accusé d’être impliqué dans les atrocités commises par l’armée contre la minorité musulmane Rohingya en 2017, alors qu’il était chef d’état-major de l’armée, le troisième poste le plus puissant de l’armée.

Les tribunaux internationaux enquêtent sur des allégations selon lesquelles l’armée aurait commis un génocide lors de campagnes brutales de contre-insurrection qui ont envoyé plus de 700 000 Rohingyas fuir vers le Bangladesh voisin pour leur sécurité.

« Les actes de la junte militaire du Myanmar répondent pleinement à la définition de la terreur en vertu du droit international et national, et sont responsables des violations continues des droits de l’homme et du droit international humanitaire suite à la tentative de coup d’État illégale de l’armée », a déclaré l’appel lancé par 677 groupes civiques à l’ASEAN. ministres de la défense.

« Le général Mya Tun Oo joue un rôle de premier plan dans la gestion de l’armée, qui est responsable de commettre des crimes d’atrocités en toute impunité », a-t-il déclaré. « La responsabilité directe de Mya Tun Oo dans les violations du droit international a été reconnue par les États-Unis, le Royaume-Uni, l’UE, le Canada et la Nouvelle-Zélande, qui l’ont sanctionné. »

Wai Hnin Pwint Thon, du groupe Burma Campaign UK, a déclaré à l’Associated Press que l’ASEAN ne respectait pas et ne soutenait pas le peuple du Myanmar en invitant Mya Tun Oo à sa réunion.

« Les militaires verront cette invitation… comme un signe d’encouragement à continuer de perpétrer leurs violations des droits humains dans le pays en toute impunité », a-t-elle déclaré.

Le Cambodge est cette année président des 10 nations de l’ASEAN. En février, les ministres des Affaires étrangères de l’ASEAN ont tenu leur retraite annuelle sans leur homologue du Myanmar, qui a été empêché de participer mais autorisé à assister en ligne en tant qu’observateur.

L’ASEAN a cherché à jouer un rôle de médiateur dans la crise du Myanmar, craignant que ses troubles de plus en plus violents ne causent des problèmes au niveau régional. En avril de l’année dernière, il est parvenu à un consensus sur un plan en cinq points pour tenter de rétablir la stabilité, mais le Myanmar a entravé la mise en œuvre de l’accord.

Les relations se sont encore tendues lorsque le Myanmar n’a pas permis à un envoyé spécial de l’ASEAN de rencontrer Suu Kyi, détenue depuis la prise de pouvoir. L’ASEAN, sous la direction de son ancien président, Brunei, a pris la décision sans précédent de ne pas autoriser le chef du gouvernement militaire du Myanmar, Min Aung Hlaing, à assister à son sommet annuel en octobre dernier.

Une déclaration conjointe publiée après la réunion des ministres de la défense de mercredi comprenait une déclaration de soutien au consensus en cinq points, qui appelle à une cessation immédiate de la violence, à un dialogue entre les parties concernées, à la médiation d’un envoyé spécial de l’ASEAN, à la fourniture d’une aide humanitaire et à une visite au Myanmar par l’envoyé spécial pour rencontrer toutes les parties concernées.

En janvier, le Premier ministre cambodgien Hun Sen est devenu le premier chef de gouvernement à se rendre au Myanmar depuis que l’armée a pris le pouvoir. Il a souligné que le Myanmar doit être inclus dans les activités de l’ASEAN, mais a également exprimé son pessimisme quant à la possibilité de faire des progrès vers la paix cette année.

Sopheng Cheang, Associated Press