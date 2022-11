Un ministre du gouvernement risque une interdiction de conduire pour avoir utilisé son téléphone au volant

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Un ministre de l’Intérieur risque une éventuelle interdiction de conduire après avoir été arrêté par la police alors qu’il utilisait son téléphone portable au volant.

Tom Tugendhat est accusé d’avoir enfreint la loi le 14 avril sur Wandsworth High Street, dans le sud-ouest de Londres.

Il a été repéré par un policier et a envoyé un avis de poursuites envisagées plus tôt cette année.

Alors que le député a rendu son permis de conduire et a tenté de payer une amende pour l’infraction présumée, il a déjà six points sur son permis de conduire et a donc été poursuivi.

Selon le Norme du soir un journall’officier qui a arrêté M. Tugendhad a déclaré au tribunal: “L’appareil était tenu dans sa main gauche. Le conducteur semblait avoir une conversation. Il ne semblait pas utiliser l’appareil.

“J’ai souligné l’infraction où il a confirmé que la communication utilisait des cartes.”

M. Tugendhat a été nommé ministre de la Sécurité au ministère de l’Intérieur par Liz Truss en septembre – un poste qu’il a conservé sous Rishi Sunak.





Un porte-parole du député a déclaré: «Tom accepte que tenir son téléphone en conduisant est une infraction.

“Tom s’est immédiatement mis sur un cours de conduite de son propre gré. Il a reçu les documents judiciaires six mois plus tard et a plaidé coupable.

“Il s’excuse sans réserve et acceptera l’issue de l’affaire.”