L’un des ministres du cabinet de Rishi Sunak a qualifié les droits de succession de « profondément injustes » et de « punitifs », alors que le gouvernement envisageait de réduire ce prélèvement.

Downing Street a jusqu’à présent cherché à minimiser les informations selon lesquelles le Premier ministre envisageait de réduire les impôts qu’il payait sur les successions d’une valeur supérieure à 325 000 £, avec des seuils plus élevés pour les logements.

Des discussions seraient en cours au plus haut niveau du gouvernement sur les réformes, selon le Sunday Times – malgré un avertissement du chancelier Jeremy Hunt la semaine dernière selon lequel il n’aurait aucune marge de manœuvre pour des réductions d’impôts.

L’une des propositions à l’étude serait une réduction du taux de 40 pour cent de la taxe, tout en établissant une voie pour l’abolir complètement dans les années à venir.

Interrogé sur les discussions, le ministre Grant Shapps a déclaré à Sky News : « Je pense que c’est une question qui concerne de nombreuses personnes aspirantes et les gens savent qu’il y a quelque chose de profondément injuste à être imposé toute sa vie et ensuite à mourir également. »

Le secrétaire à la Défense a déclaré que son collègue, le chancelier Jeremy Hunt, se trouvait dans une « camisole de force fiscale », laissant entendre que des changements immédiats dans la déclaration de l’automne de novembre étaient peu probables.

« Il faudra certainement attendre un budget ou un autre événement pour que le gouvernement expose ses plans », a déclaré M. Shapps.

« De manière générale, je suis favorable à une baisse de tous les impôts, mais nous devons être financièrement responsables. »

Le secrétaire à la Défense a déclaré que son propre père était décédé en septembre. Il a ajouté : « Malheureusement, je viens de perdre un parent et je peux tout à fait comprendre pourquoi les gens trouvent les droits de succession particulièrement punitifs. Cependant, il y a de nombreuses considérations fiscales différentes pour le Chancelier. »

Des sources de Downing Street ont souligné l’insistance de M. Hunt cette semaine sur le fait que les réductions d’impôts sont « pratiquement impossibles » pour le moment étant donné l’état des finances publiques.

Cependant, une haute source gouvernementale a déclaré au Horaires du dimanche: « Il n’y a pas dix conseillers politiques qui envisagent d’abolir les droits de succession comme quelque chose qui pourrait figurer dans le programme. Ce n’est pas quelque chose que nous pouvons nous permettre de faire pour l’instant. »

La grande majorité des successions se situent en dessous du seuil des droits de succession, qui peut atteindre 1 million de livres sterling pour un couple.

Les derniers chiffres, pour l’année fiscale 2020 à 2021, montrent que seulement 3,73 % des décès au Royaume-Uni ont donné lieu à des droits de succession (IHT).

Le Premier ministre Rishi Sunak serait en train d’élaborer des plans pour réduire les droits de succession (Dan Kitwood/PA) (Fil PA)

Certains conservateurs souhaitent supprimer cette taxe, notamment l’ancienne première ministre Liz Truss.

Mais les travaillistes se demandent comment une telle décision serait financée et si elle serait équitable.

Le secrétaire en chef du Trésor fantôme, Darren Jones, a déclaré : « Il y a un an, Liz Truss a saccagé l’économie avec des réductions d’impôts non financées.

« Maintenant, Rishi Sunak fait ce que veut Liz Truss. L’abolition des droits de succession – que 96 pour cent des gens ne paient jamais – représente une réduction d’impôts non financée de 7,2 milliards de livres sterling par an. La plus grande menace pour l’économie est le Parti conservateur. »

Il a écrit au Chancelier pour lui demander des réponses sur la manière dont tout changement pourrait être financé.

Cette semaine, le chancelier Jeremy Hunt a déclaré à l’émission Tonight With Andrew Marr que l’état de l’économie « rend les réductions d’impôts pratiquement impossibles », ajoutant : « Cela signifie que je vais avoir une autre série de décisions franchement très difficiles.

« Tout ce que je dirais, c’est que si nous voulons que le coût de la dette à long terme diminue, alors nous devons vraiment nous en tenir à ce plan visant à réduire l’inflation et les taux d’intérêt. Je ne sais pas quand cela va arriver. Malheureusement, je ne pense pas que cela se produira avant la déclaration d’automne du 22 novembre.»