Un ministre du Cabinet japonais démissionne à cause des liens avec l’Église de l’Unification

TOKYO (AP) – Le ministre japonais de l’Économie a déclaré qu’il avait présenté sa démission lundi en raison de ses liens avec l’Église de l’Unification après avoir fait face à des critiques croissantes dans une controverse croissante impliquant des dizaines de législateurs du parti au pouvoir.

La démission de Daishiro Yamagiwa est un nouveau coup porté au gouvernement du Premier ministre Fumio Kishida, qui a été secoué par les liens étroits de son parti avec l’église controversée basée en Corée du Sud à la suite de l’assassinat de l’ancien dirigeant Shinzo Abe en juillet.

Les cotes de soutien du gouvernement de Kishida ont plongé dans sa gestion du scandale et pour avoir organisé des funérailles d’État très inhabituelles pour Abe, l’un des dirigeants les plus controversés du Japon, qui est maintenant considéré comme un lien clé entre le Parti libéral démocrate au pouvoir et l’église.

Depuis les années 1980, l’église a été accusée de tactiques commerciales et de recrutement sournoises, y compris le lavage de cerveau des membres pour qu’ils lui versent d’énormes portions de leurs salaires.

Kishida a remanié son cabinet en août pour purger sept ministres qui avaient reconnu des liens avec l’église. Yamagiwa a été retenu comme ministre de l’Économie, mais les législateurs de l’opposition ont intensifié les demandes de démission après avoir déclaré à plusieurs reprises qu’il ne se souvenait pas de sa participation passée aux réunions de l’église lors de voyages à l’étranger et qu’il avait posé pour des photos de groupe avec le chef de l’église Han Hak Ja Moon et d’autres cadres.

“Je viens de présenter ma démission” à Kishida, a déclaré Yamagiwa aux journalistes. Il a dit qu’il jetait régulièrement des documents et ne pouvait donc pas vérifier clairement les contacts passés avec l’église et n’avait fourni d’explications qu’après que des rapports sur ses liens passés avec l’église aient fait surface.

“En conséquence, j’ai fini par causer des problèmes à l’administration”, a déclaré Yamagiwa. “J’ai assisté à plusieurs reprises aux réunions de l’église et cela a donné de la crédibilité au groupe, et je le regrette profondément.” Il s’est engagé à rester loin de l’église à l’avenir.

Une enquête du parti au pouvoir en septembre a révélé que près de la moitié de ses législateurs avaient des liens avec l’église, y compris des ministres du Cabinet. Kishida s’est engagé à couper tous ces liens et a récemment déclaré qu’il avait demandé au gouvernement de sonder l’église, avec la possibilité de révoquer son statut légal. Les enquêtes médiatiques montrent que de nombreux Japonais veulent une explication plus claire de la manière dont l’église a pu influencer les politiques du parti.

Kishida a déclaré qu’il avait accepté la démission de Yamagiwa car “en tant que Premier ministre, je dois donner la priorité à notre travail pour faire avancer les mesures économiques, un budget supplémentaire et le soutien aux victimes des problèmes de l’église”.

Yamagiwa, qui a été critiqué pour s’être accroché à son poste et avoir bloqué les sessions parlementaires en raison des interrogatoires des législateurs de l’opposition, a été considéré comme ayant été contraint de démissionner. Il a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de démissionner de son poste de législateur parce qu’il n’avait enfreint aucune loi.

Kishida a déclaré qu’il annoncerait mardi le successeur de Yamagiwa.

L’ancien Premier ministre Abe a été abattu lors d’un discours de campagne en plein air en juillet. Le suspect, Tetsuya Yamagami, a déclaré à la police qu’il avait tué Abe en raison de son lien apparent avec un groupe religieux qu’il détestait. Une lettre et des publications sur les réseaux sociaux attribuées à Yamagami ont déclaré que les dons importants de sa mère à l’Église de l’Unification avaient mis sa famille en faillite et ruiné sa vie.

L’église, fondée en Corée du Sud en 1954 par Sun Myung Moon, a obtenu le statut d’organisation religieuse au Japon en 1968 au milieu d’un mouvement anticommuniste soutenu par le grand-père d’Abe, l’ancien Premier ministre Nobusuke Kishi.

Le groupe a reconnu qu’il y avait eu des cas dans lesquels il avait reçu des dons “excessifs”. Il affirme que les problèmes ont été atténués depuis qu’il a adopté des mesures de conformité plus strictes en 2009 et a promis de nouvelles réformes.

L’enquête policière sur le meurtre d’Abe a conduit à des révélations de liens répandus entre l’église et les membres du parti au pouvoir, y compris Abe, sur leurs intérêts communs dans des causes conservatrices. L’affaire a également mis en lumière la souffrance des proches des adhérents, dont certains disent avoir été forcés de rejoindre l’église ou laissés dans la pauvreté ou négligés en raison de la dévotion de leurs parents.

De nombreux critiques considèrent l’église comme une secte en raison de problèmes avec les fidèles et leurs familles, notamment des difficultés financières et mentales.

Mari Yamaguchi, Associated Press