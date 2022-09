Un ministre du Cabinet et assistant principal n ° 10 accusé d’inconduite sexuelle

Un ministre du gouvernement de Boris Johnson et un assistant principal n ° 10 font face à des allégations d’inconduite sexuelle.

Sky News a rapporté que deux femmes ont déclaré avoir été agressées et pelotées.

La première femme a déclaré à la chaîne de télévision : « J’ai été agressée sexuellement par quelqu’un qui est maintenant ministre du Cabinet. J’étais au début de la vingtaine et je ne savais pas vraiment comment m’y prendre.

“J’étais super ivre, il me donne plus de vin et je suis déjà manifestement bourré, mais au bout d’un moment, je me suis dit ‘Tu sais quoi? Cela vous dérangerait-il si j’allais juste au lit ? Alors je suis allé me ​​coucher, mais évidemment il ne m’a pas laissé seul.

La deuxième femme a déclaré qu’elle travaillait à un événement conservateur lorsqu’elle a été pelotée, ajoutant: “Je me suis retournée et ce type me regardait juste.”

Elle s’est plainte et l’a de nouveau soulevée lorsque l’homme devait obtenir un poste de cadre supérieur au n ° 10, mais “rien ne s’est passé”.

Un porte-parole du gouvernement a répondu aux allégations selon lesquelles un ministre du Cabinet aurait agressé une femme, comme l’a rapporté Sky News.

Le porte-parole a déclaré: «Nous prenons les allégations d’inconduite très au sérieux et il existe des procédures solides en place pour soulever des préoccupations. Toutes les nominations ministérielles suivent également les processus établis.

Concernant les allégations selon lesquelles un assistant n ° 10 aurait peloté une autre femme, le porte-parole a déclaré: «Tous les futurs employés du gouvernement sont soumis aux vérifications et vérifications nécessaires. Nous ne commentons pas les individus.