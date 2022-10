Un ministre du Cabinet demande au Premier ministre et à King d’assister à un sommet crucial sur le climat

Liz Truss a été invitée par un ministre chargé du changement climatique à assister au sommet vital de la COP27 le mois prochain en Égypte et à permettre au roi Charles III de le faire également.

L’intervention d’Alok Sharma est le dernier signe de divisions au sommet de l’administration de Mme Truss.

Il est apparu cette semaine que Downing Street avait déconseillé au roi de se rendre à Charm el-Cheikh pour le suivi du rassemblement COP26 à Glasgow l’année dernière, auquel s’était adressée la reine.

Le n ° 10 n’a pas encore confirmé si le Premier ministre participera au sommet, où des progrès seront recherchés sur les accords visant à endiguer la crise climatique conclus à Glasgow.

Maintenant, le président de la COP26, M. Sharma, a déclaré que le Premier ministre et le roi devraient être en Égypte, au milieu des craintes d’une faible participation des dirigeants mondiaux reflétant un changement d’attention au réchauffement climatique à la suite de la crise ukrainienne.

M. Sharma a dit Les temps: « Je voudrais que le premier ministre aille à la COP27. Cela cimenterait la position de leader du Royaume-Uni sur cette question mondiale incroyablement importante.

« J’apprécierais certainement la présence du roi à la COP27. Je sais que de nombreuses personnes dans le monde le voient comme un leader dans ce domaine.

Il a rejeté toute suggestion selon laquelle la participation au sommet entraînerait le roi dans la politique, déclarant: «C’est absolument une question qui transcende la politique. Je veux dire, il s’agit en fin de compte de s’assurer que nous protégeons notre planète pour les générations futures.

L’ancienne chef de l’ONU pour le climat, Patricia Espinosa, a déclaré au journal qu’il était vital que le monde montre “l’unité d’objectif” en Égypte.

Elle a déclaré que les progrès n’étaient “très clairement pas bons”, en particulier lorsqu’il s’agissait d’un engagement plus ambitieux pour réduire les émissions.

La COP26 a réuni des dirigeants mondiaux, du président américain Joe Biden à l’indien Narendra Modi. Près de 200 pays se sont engagés à mettre à jour leur plan d’émissions en 2022, afin de remettre le monde sur la bonne voie pour atteindre l’objectif climatique de 1,5 °C qu’il s’est fixé dans le cadre de l’Accord de Paris.

Mais M. Sharma a déclaré : « Le bilan depuis la COP26 est que nous avons fait des progrès, mais pas assez. Il faut aller plus loin et plus vite. »