Un ministre du Cabinet de l’Alberta désavoue un essai raciste et sexiste qui a remporté un prix

La ministre associée de l’Alberta chargée des questions féminines, Jackie Armstrong-Homeniuk, a déclaré qu’un essai contenant des éléments sexistes, racistes et nationalistes blancs n’aurait jamais dû être récompensé lors d’un concours pour jeunes femmes lancé plus tôt cette année.

L’auteur, identifié uniquement comme S. Silver, a remporté le troisième prix du concours “Her Vision Inspires”.

L’essai déclare que les femmes ne sont pas égales aux hommes et que leur capacité à avoir des enfants est prioritaire par rapport à la tentative de percer dans des carrières à prédominance masculine.

Le concours, qui était un partenariat entre l’Assemblée législative et la Région canadienne des femmes parlementaires du Commonwealth, demandait aux femmes âgées de 17 à 25 ans de décrire leur « vision unique pour l’Alberta » et ce qu’elles feraient si elles étaient élues députées.

L’auteur ajoute que les femmes qui ont donné naissance à deux enfants ou plus devraient recevoir des médailles et des incitations financières pour empêcher “l’importation” d'”étrangers pour nous remplacer”.

“Bien qu’il soit tristement populaire de nos jours de penser que le monde serait mieux sans les humains, ou que les enfants albertains ne sont pas nécessaires car nous pouvons importer des étrangers pour nous remplacer, c’est une mentalité maladive qui équivaut à une poussée de suicide culturel”, Silver écrit.

“La première règle de santé pour toute population biologique est sa capacité à se reproduire et à transmettre son mode de vie dans le futur.”

L’essai a été retiré du site Web de l’Assemblée législative de l’Alberta lundi soir après que la députée NPD Janis Irwin a publié des captures d’écran de l’essai sur les réseaux sociaux.

Armstrong-Homeniuk, députée UCP de Fort Saskatchewan-Vegreville et nouvelle ministre associée à la Condition féminine, a tenté de se distancier de la compétition mardi par une déclaration écrite.

Au départ, Armstrong-Homeniuk a déclaré que l’essai n’aurait jamais dû être choisi. Quelques heures plus tard, après avoir entendu son caucus et ses collègues du cabinet expliquer comment l’essai avait été choisi, elle a publié une deuxième déclaration.

“Il est clair que le processus a échoué, et je m’excuse pour mon rôle là-dedans”, a déclaré Armstrong-Homeniuk.

“La sélection de cet essai particulier et son attribution du troisième prix ont été un échec de ma part en tant que chef du jury.

« Le gouvernement de l’Alberta apprécie les contributions des femmes et des nouveaux arrivants, et nous continuerons à travailler pour éliminer les obstacles à l’égalité afin que tous les Albertains puissent profiter des opportunités et du succès dans notre province.

La déclaration d’Armstrong-Homeniuk n’a pas répondu aux questions sur qui d’autre faisait partie du jury.

Selon les règles du concours, Armstrong-Homeniuk devait choisir les soumissions au cours du mois de mars avec l’aide d’un panel de femmes députées albertaines.

La région canadienne des femmes parlementaires du Commonwealth a déclaré que cela n’avait rien à voir avec le concours de rédaction et que toute question devait être adressée à Armstrong-Homeniuk, car il s’agissait d’une initiative locale.

Le NPD qualifie un essai de “discours de haine”

Rakhi Pancholi, le député néo-démocrate d’Edmonton-Whitemud, a déclaré qu’aucun membre du caucus du NPD n’était impliqué. Elle a demandé au gouvernement de divulguer les noms des députés qui l’étaient afin qu’ils puissent expliquer comment l’essai a été choisi en premier lieu.

“Je suis profondément troublée par cela”, a-t-elle déclaré.

“J’aimerais savoir comment cela s’est passé et comment cela s’est passé sans que personne ne sonne l’alarme et ne dise que c’est inapproprié. Pas seulement inapproprié. Cela équivaut à un discours de haine.

“Ce doit être le discours que nous condamnons, pas que nous célébrons.”

Bien que les essais aient été publiés sur le site Web de l’Assemblée législative, ni le bureau du président Nathan Cooper ni le Bureau de l’Assemblée législative n’ont été impliqués dans le choix des candidatures gagnantes, selon un communiqué publié par le bureau du président.

“Le concours de rédaction Her Vision Inspires a été conçu et administré par la présidente de la section canadienne des régions de l’Alberta des femmes parlementaires du Commonwealth”, indique le communiqué.

“Dès que le contenu du gagnant de la troisième place a été porté à l’attention du Président, il a immédiatement pris la décision de supprimer le contenu.

“Le contenu est odieux et ne reflète pas les opinions du Président ou du Bureau de l’Assemblée législative.”

Lise Gotell, professeure d’études féminines et de genre à l’Université de l’Alberta, a déclaré que les opinions exprimées dans l’essai sur l’octroi de médailles et d’argent pour encourager les femmes à avoir plus d’enfants reflètent les programmes de l’Allemagne nazie.

Elle a dit que l’essai suggère que le travail d’une femme est de faire des bébés “pour consolider la course”.

“Cet essai n’est pas seulement sexiste, il est aussi assez raciste”, a-t-elle déclaré.