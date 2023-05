Le ministre israélien de la Sécurité d’extrême droite, Itamar Ben-Gvir, a visité un site à Jérusalem sacré pour les musulmans et les juifs et a déclaré qu’Israël était « aux commandes », suscitant la condamnation des Palestiniens après des mois d’escalade de la tension et de la violence.

Les commentaires, faits lors d’une visite tôt le matin dimanche dans l’enceinte de la mosquée al-Aqsa, sacrée pour les musulmans et les juifs, qui la connaissent sous le nom de Mont du Temple, sont intervenus quelques jours après que des groupes de jeunes juifs se sont affrontés avec des Palestiniens et ont scandé des slogans racistes lors d’une manifestation nationaliste. marche à travers la vieille ville.

« Je suis heureux de monter sur le mont du Temple, l’endroit le plus important pour le peuple d’Israël », a déclaré Ben-Gvir lors de sa visite dans l’enceinte, le point le plus sensible entre musulmans et juifs à Jérusalem et le théâtre d’affrontements répétés.

En 2021, les tensions autour d’al-Aqsa ont contribué à déclencher une guerre de 10 jours avec le mouvement islamiste Hamas qui contrôle la bande de Gaza. Le Hamas a averti à plusieurs reprises qu’il réagirait à ce qu’il considère comme des incursions juives sur le site, qui se trouve sous la garde jordanienne en vertu d’un accord de «statu quo» de longue date mis en place pour contenir les tensions.

« Toutes les menaces du Hamas ne serviront à rien, nous sommes responsables ici à Jérusalem et dans toute la Terre d’Israël », a déclaré Ben-Gvir.

Pour les Juifs, le Mont du Temple est le lieu le plus sacré, où dans la Bible le roi Salomon a construit le premier Temple il y a 3000 ans et où un second Temple a été rasé par les Romains. Aujourd’hui, le site à flanc de colline est le troisième plus saint de l’Islam, abritant la mosquée al-Aqsa avec le Dôme du Rocher, censé être l’endroit où le prophète Mahomet est monté au ciel.

En vertu des dispositions du statu quo, les non-musulmans peuvent visiter le site au cœur de la vieille ville mais ne sont pas autorisés à prier. Cependant, les visiteurs juifs défient de plus en plus l’interdiction.

Les Palestiniens considèrent le mépris de l’interdiction de la prière comme une provocation et craignent qu’Israël ait l’intention de s’emparer du site.

Un porte-parole du président palestinien, Mahmoud Abbas, a déclaré que « l’incursion de Ben-Gvir au petit matin, comme des voleurs, dans les cours de la mosquée al-Aqsa ne changera pas la réalité et n’imposera pas la souveraineté israélienne sur elle ».

Un porte-parole du Hamas a déclaré qu’Israël supporterait les conséquences de « l’assaut sauvage » de Ben-Gvir contre la mosquée et il a appelé les Palestiniens à intensifier leurs visites et à « se dresser comme un rempart face à toutes les tentatives de la souiller et de la rendre juive ». .

Israël a capturé la vieille ville de Jérusalem, qui comprend al-Aqsa et le mur Occidental adjacent, un lieu sacré de prière pour les Juifs, pendant la guerre du Moyen-Orient de 1967.

Israël a depuis annexé Jérusalem-Est, dans un mouvement non reconnu par la communauté internationale, et considère la ville entière comme sa capitale éternelle et indivise. Les Palestiniens veulent que Jérusalem-Est soit la capitale d’un futur État.