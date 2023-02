Un ministre destitué pour la première fois de l’histoire du pays

Le parlement sud-coréen a imputé la responsabilité d’un écrasement de foule qui a tué 159 personnes à un allié clé du président Yoon Suk-yeol

Le ministre sud-coréen de l’intérieur et de la sécurité, Lee Sang-min, est devenu le premier membre du cabinet de l’histoire du pays à être destitué, perdant son emploi au moins temporairement après que l’Assemblée nationale a voté mercredi pour le tenir responsable de la gestion par le gouvernement d’une foule écrasement qui a fait 159 morts en octobre dernier.

La destitution a été approuvée par un vote de 179 contre 109, la législature contrôlée par l’opposition ayant accusé Lee d’échecs présumés dans la planification des catastrophes et la réponse à la tragique bousculade d’Halloween dans le quartier des divertissements d’Itaewon à Séoul. En conséquence, il sera suspendu de ses fonctions jusqu’à ce que la Cour constitutionnelle de Corée du Sud se prononce sur l’opportunité de maintenir la destitution ou de lui rendre son emploi.

“Il est très regrettable d’inquiéter les gens en raison de l’adoption d’une motion de destitution contre moi”, Lee a déclaré dans un communiqué. “J’espère que l’état de vide dans la sécurité publique, qui serait provoqué par cet incident sans précédent, serait minimisé.” Il sera remplacé par le vice-ministre Han Chang-seob jusqu’à ce que le tribunal rende sa décision, qui doit être rendue dans les 180 jours.

L’écrasement de la foule s’est produit le 29 octobre alors que des milliers de personnes se pressaient dans les ruelles étroites de la zone de vie nocturne populaire d’Itaewon pour célébrer Halloween pour la première fois depuis que de tels rassemblements étaient interdits par les restrictions de Covid-19. Une enquête policière, publiée le mois dernier, a révélé que les autorités locales n’avaient pas utilisé les mesures de contrôle des foules appropriées et qu’une réponse bâclée avait contribué au nombre élevé de victimes.

Le président Yoon Suk-yeol a dénoncé l’Assemblée nationale pour avoir destitué Lee, affirmant que la décision “entrera dans l’histoire parlementaire comme une honte.” Le Parti démocrate (DP), parti d’opposition, a déclaré que les législateurs avaient exécuté “l’ordre du peuple” en destituant le ministre de l’Intérieur. “L’Assemblée nationale a demandé des comptes à Lee au nom du président Yoon Suk-yeol parce qu’il a refusé d’assumer ses responsabilités”, a déclaré le porte-parole du DP, Oh Yeong-hwan.

Les législateurs sud-coréens ont destitué deux présidents – Roh Moo-hyun en 2004 et Park Geun-hye en 2016. La Cour constitutionnelle a rejeté la destitution de Roh et approuvé l’éviction de Park, qui a ensuite été reconnu coupable de corruption et d’abus de pouvoir.

Comme dans l’affaire Itaewon, la colère du public contre les hauts fonctionnaires a été déclenchée par la gestion d’une tragédie. En 2014, l’événement déclencheur a été le naufrage du ferry Sewol, qui a fait 299 morts. La plupart des victimes étaient des lycéens qui étaient en excursion.

