Un ministre des colons prend le contrôle de la planification des colonies en Cisjordanie – NBC Los Angeles

Le gouvernement israélien a accordé dimanche une autorité pro-implantation sur la planification en Cisjordanie occupée et a levé les formalités administratives sur le processus d’approbation des logements dans les colonies, ont rapporté les médias israéliens.

Les changements permettent à Israël d’étendre plus facilement ses colonies sur des terres que les Palestiniens recherchent comme le cœur de leur futur État, à un moment où les espoirs de paix sont plus lointains que jamais.

La mesure a été approuvée par le gouvernement dimanche alors que la sous-secrétaire d’État américaine Barbara Leaf, chargée des affaires du Moyen-Orient, devait rencontrer des dirigeants israéliens et palestiniens lors d’une visite d’une semaine dans la région.

Le ministère palestinien des Affaires étrangères a condamné la décision du gouvernement israélien et a appelé la communauté internationale à faire pression sur Israël « pour qu’il prenne les mesures pratiques nécessaires pour forcer le gouvernement israélien à mettre fin à ses mesures unilatérales illégales ».

Le gouvernement a confié au ministre des Finances Bezalel Smotrich le contrôle de la planification des implantations en Cisjordanie, une condition qu’il avait posée pour rejoindre le gouvernement. L’autorité sur la planification dans le territoire, qui est sous une occupation militaire de 56 ans, est traditionnellement du ressort du ministre de la Défense du pays. Smotrich est également ministre au sein du ministère de la Défense.

La décision supprime également le besoin d’approbations de l’échelon politique tout au long du processus de planification, ne nécessitant qu’une seule approbation initiale. Les critiques disent que cela normalise non seulement la construction en Cisjordanie, mais la rend presque aussi simple que de construire n’importe où en Israël proprement dit. Ils disent également que cela lève la surveillance du gouvernement sur les projets de construction sensibles qui peuvent susciter l’indignation internationale.

Le bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a refusé de commenter la décision du gouvernement.

Le groupe israélien de surveillance anti-colonisation Peace Now a critiqué la décision pour « avoir ignoré les considérations politiques et de sécurité et perpétué l’annexion de facto en Cisjordanie ». Le changement intervient alors qu’un comité de planification israélien a déclaré qu’il prévoyait de faire approuver quelque 4 500 logements en Cisjordanie lors de sa réunion la semaine prochaine.

Israël a capturé la Cisjordanie lors de la guerre au Moyen-Orient de 1967 et, au cours des décennies qui ont suivi, a construit des dizaines de colonies qui abritent aujourd’hui plus de 500 000 colons juifs vivant aux côtés d’environ 2,5 millions de Palestiniens. La plupart de la communauté internationale considère les colonies comme illégales au regard du droit international et comme un obstacle à la paix avec les Palestiniens.

Les Palestiniens recherchent le territoire, ainsi que la bande de Gaza et Jérusalem-Est, pour un futur État indépendant.

Hussein al-Sheikh, un haut dirigeant palestinien, a déclaré que l’Autorité palestinienne boycotterait une réunion économique conjointe prévue lundi.