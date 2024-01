Un ministre de Singapour accusé de corruption suite aux pots-de-vin d’un magnat

Le ministre des Transports de Singapour a été accusé de corruption et a démissionné, une accusation de corruption rare dans la cité-État qui se targue de sa réputation de gouvernance propre et de transparence.

S Iswaran fait face à 27 chefs d’accusation, dont corruption, entrave à la justice et obtention de « choses de valeur » auprès d’un éminent magnat de l’immobilier, l’organisme de surveillance de la corruption du pays. a déclaré dans un communiqué jeudi.

Iswaran a nié tout acte répréhensible. Il encourt une amende pouvant aller jusqu’à 100 000 dollars singapouriens et sept ans de prison s’il est reconnu coupable de corruption.

Les accusations allèguent qu’il a reçu des pots-de-vin d’une valeur totale de plus de 384 000 dollars singapouriens (285 770 dollars américains) entre 2015 et 2022, selon le Bureau d’enquête sur les pratiques de corruption.

“Je rejette les allégations contenues dans les accusations et je vais maintenant me concentrer sur la clarification de mon nom”, a déclaré Iswaran dans un communiqué. lettre de démission rendu public jeudi par le bureau du Premier ministre Lee Hsien Loong. Iswaran a ajouté qu’il restituerait son salaire et ses indemnités reçus depuis le début de l’enquête en juillet de l’année dernière.

Lee a déclaré que le gouvernement continuerait à traiter cette affaire « avec rigueur ».

“Je suis déterminé à défendre l’intégrité du parti et du gouvernement, ainsi que notre réputation d’honnêteté et d’incorruptibilité”, a déclaré Lee, faisant référence au parti Action populaire au pouvoir, dont Iswaran était également membre jusqu’à sa démission cette semaine. “Les Singapouriens n’en attendent pas moins.”

Les accusations sont intervenues environ six mois après que l’agence anti-corruption a arrêté Iswaran et Ong Beng Seng, l’un des magnats de l’immobilier les plus en vue de la cité-État. Tous deux ont été libérés sous caution.

L’organisme de surveillance de la corruption a déclaré qu’Iswaran avait reçu certains des pots-de-vin présumés pour « promouvoir les intérêts commerciaux d’Ong » dans le cadre d’un contrat entre sa société Singapore GP Pte et l’Office du tourisme de Singapour, une agence gouvernementale.

Selon un acte d’accusation consulté par le Financial Times, les pots-de-vin auraient inclus des billets pour des matchs de football de la Premier League anglaise, des courses de Formule 1 et des pièces de théâtre, notamment Harry Potter et l’enfant maudit, Hamilton et Bottes coquinesainsi qu’un vol en classe affaires de Doha à Singapour en 2022.

Iswaran, qui était auparavant ministre des communications, du commerce et de l’industrie de Singapour, a joué un rôle déterminant dans l’organisation du Grand Prix de Formule 1 à Singapour en partenariat avec Ong en 2007.

Ong n’a pas été inculpé. Il est le fondateur d’Hotel Properties, qui possède des marques telles que Four Seasons et Intercontinental dans son portefeuille immobilier. La société a précédemment déclaré qu’Ong fournissait des détails sur ses relations avec Iswaran au chien de garde.

Singapore GP Pte a refusé de commenter. L’Office du tourisme de Singapour n’a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. Ong a refusé de commenter.

Cette affaire de corruption intervient dans un contexte de scandales croissants pour le parti au pouvoir, qui fait face à une transition cruciale à la direction cette année.

Recommandé

Le Premier ministre Lee devrait céder le pouvoir à son adjoint Lawrence Wong dès novembre, ce qui ne sera que le quatrième changement de direction dans l’histoire de Singapour. En 2025, le pays se rendra aux urnes dans une course que le PAP, qui dirige Singapour sans interruption depuis son indépendance en 1965, devrait à nouveau remporter la victoire.

Lee a déclaré l’année dernière que les accusations de corruption contre Iswaran et Ong, ainsi que la démission de deux hauts législateurs du PAP en raison de « relations inappropriées », avaient porté atteinte à la réputation du parti.

Les ministres de Singapour sont parmi les mieux payés au monde, gagnant environ 1 million de dollars singapouriens par an, en partie pour décourager la corruption. La dernière affaire de corruption impliquant un ministre à Singapour remonte à 1986.