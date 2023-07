Un ministre de l’Alberta demande une loi de retour au travail pour mettre fin à la grève dans les ports de la Colombie-Britannique

Le ministre des Transports de l’Alberta veut que le gouvernement fédéral rappelle le Parlement pour qu’il envisage une loi de retour au travail qui mettrait fin à une grève dans les ports de la Colombie-Britannique.

Le ministre des Transports et des Corridors économiques, Devin Dreeshen, a déclaré qu’il était frustré que la grève se poursuive depuis samedi, en particulier parce qu’Ottawa a utilisé la législation en 2021 pour mettre fin à une grève des dockers du port de Montréal après une journée.

«Ils ont utilisé le Parlement pour le résoudre. Et nous espérons que le gouvernement fédéral aura le même degré d’urgence dans ce cas également », a-t-il déclaré.

Dreeshen a déclaré mardi que l’Alberta avait demandé au ministre fédéral du Travail, Seamus O’Regan, des mises à jour quotidiennes sur les négociations entre la BC Maritime Employers Association et l’International Longshore and Warehouse Union Canada.

« Il est d’une importance vitale que la chaîne d’approvisionnement, qui en est un élément essentiel, reste ouverte », a-t-il déclaré.

Plus de 7 000 travailleurs de 30 ports de la Colombie-Britannique sont en grève depuis samedi matin, amenant des organisations commerciales ainsi que des responsables de l’Alberta et de la Saskatchewan à demander à Ottawa d’intervenir.

Les pourparlers ont été bloqués lundi, l’association des employeurs ayant publié une déclaration disant qu’elle ne pensait pas que davantage de négociations produiraient un accord et le syndicat affirmant que l’autre partie avait changé sa position sur une question clé.

Le syndicat a précédemment déclaré que la sous-traitance, l’automatisation des ports et le coût de la vie sont des questions clés dans le conflit.

O’Regan a déclaré mardi que les médiateurs fédéraux continuaient de soutenir les deux parties dans leurs négociations.

« Nous encourageons les deux parties à retourner immédiatement à la table de négociation et à y rester jusqu’à ce qu’un accord soit conclu », a-t-il déclaré.

« La négociation collective est un travail difficile, mais c’est ainsi que les accords les meilleurs et les plus résilients sont conclus. »

Dreeshen a déclaré que les ports de l’Ouest, en particulier le port de Vancouver, sont « incroyablement importants » pour l’économie de l’Alberta. Il a dit que 80 % des exportations qui transitent par le port de Vancouver proviennent des Prairies.

Le ministre du Commerce et du Développement des exportations de la Saskatchewan, Jeremy Harrison, a déclaré mardi que les expéditeurs de cette province avaient averti que la grève ralentissait déjà le flux de marchandises et que l’arrêt de travail actuel aurait des effets durables sur la chaîne d’approvisionnement.

« Cela peut prendre des semaines, voire des mois, pour se remettre complètement de ces perturbations. La pression sur la chaîne d’approvisionnement entraîne des coûts supplémentaires qui finissent par être répercutés sur les consommateurs, y compris ceux de la Saskatchewan », a-t-il déclaré.

« Nous encourageons le gouvernement du Canada à faire tout ce qui est en son pouvoir pour faciliter une résolution dans le meilleur intérêt de tous les Canadiens. »

Des groupes représentant des entreprises canadiennes souhaitent également que le gouvernement fédéral intervienne, une organisation appelant à des changements juridiques qui décourageraient de futures perturbations.

Mardi, les Manufacturiers et exportateurs du Canada ont déclaré que la désignation des ports et des voies ferrées comme infrastructures essentielles et la limitation du moment et de l’endroit où les perturbations de la main-d’œuvre et autres peuvent se produire fourniraient aux fabricants la stabilité dont ils ont besoin.

« Une grève de cette ampleur non seulement perturbe l’économie canadienne, mais nuit à notre réputation commerciale mondiale, nuit à des chaînes d’approvisionnement déjà fragiles et met des emplois en danger », a déclaré le groupe dans un communiqué.

«Étant donné que le gouvernement fédéral comprend ce qui est en jeu, (les Manufacturiers et Exportateurs du Canada) les exhorte à intervenir maintenant pour rassurer les fabricants qu’ils ne supporteront pas le poids d’un conflit de travail qui échappe à leur contrôle», a-t-il déclaré.

Le groupe, qui affirme que ses membres représentent environ 82 % de la production manufacturière totale et 90 % des exportations du Canada, estime que le mouvement de 500 millions de dollars de marchandises est perturbé chaque jour.

Le Greater Vancouver Board of Trade demande quant à lui à Ottawa « d’utiliser tous les outils à sa disposition » pour s’assurer qu’un accord est conclu pour reprendre les activités au port de la ville, y compris une législation de retour au travail, si nécessaire.