Un ministre conservateur a été photographié en train de faire campagne avec l’ancien député conservateur Peter Bone, suspendu des Communes après qu’une enquête a révélé qu’il s’était livré à des actes d’intimidation et d’inconduite sexuelle.

Tom Pursglove – ministre du ministère du Travail et des Retraites – a été photographié en faisant du démarchage avec M. Bone.

Les Communes ont approuvé mercredi une suspension de six semaines pour M. Bone après que l’organisme de surveillance des normes du Parlement ait confirmé les accusations d’intimidation et d’inconduite sexuelle portées contre lui concernant un membre du personnel.

Le panel a conclu qu’il s’était exposé de manière indécente au plaignant dans la salle de bain d’une chambre d’hôtel lors d’un voyage de travail à Madrid – ce que M. Bone a nié.

Le Miroir du dimanche a rapporté que le député de Corby, M. Pursglove, faisait du porte-à-porte avec M. Bone seulement deux jours après que sa suspension ait été ratifiée par les députés.

Contacté par le journal pour commentaires, le ministre conservateur a refusé de dire s’il était approprié qu’il fasse des démarches auprès d’un député suspendu.

M. Pursglove a partagé samedi un tweet d’Helen Harrison, conseillère conservatrice du North Northamptonshire Council, montrant un groupe de militants en campagne avant une élection partielle du conseil local.

La photo montre M. Bone parmi les militants, tenant des tracts avec le profil du candidat conservateur. M. Bone aurait déclaré : « J’aimerais beaucoup vous parler, mais nous sommes en train de faire du démarchage. Passe une bonne journée.”

L’ancien leader adjoint des Communes aurait quitté la séance de prospection dans la même voiture que M. Pursglove.

Député conservateur de Corby Tom Pursglove (PENNSYLVANIE)

Bien que M. Bone ait été démis de ses fonctions de whip conservateur un jour après la publication du rapport le 16 octobre, il a continué à faire campagne pour les conservateurs dans le Northamptonshire.

Une pétition de révocation, qui doit être ouverte le mois prochain, déclenchera une élection partielle si elle est signée par 10 pour cent des électeurs de sa circonscription de Wellingborough.

L’IEP a constaté que M. Bone avait « verbalement rabaissé, ridiculisé, maltraité et humilié » un employé et « lui avait physiquement frappé et jeté des objets à plusieurs reprises ».

En plus de s’être exposé de manière indécente, le député a également imposé un « rituel indésirable et humiliant » à l’homme en le forçant à s’asseoir les mains sur ses genoux, selon l’enquête.

M. Bone a déclaré que les allégations portées contre lui étaient « fausses et fausses » et « sans fondement ».

Le plaignant au centre de l’affaire a déclaré à la BBC qu’il s’agissait d’une « expérience horrible, brutale et sombre qui m’a laissé la coquille brisée du jeune homme que j’étais autrefois ».

Il a été demandé à la ministre Michelle Donelan si le Parlement avait un gros problème de normes, étant donné que 16 députés ont vu leur whip retiré pour des allégations ou des conclusions – notamment de harcèlement et d’agression sexuels.

«C’est totalement inacceptable», a déclaré Mme Donelan. “Mais il s’agit d’une petite minorité de députés. Nous devons faire attention à ne pas nous tacher tous.”

Rishi Sunak a reconnu qu’une élection partielle au siège, que M. Bone a remporté avec une majorité de 18 500 voix en 2019, serait « difficile » pour les conservateurs.

Les travaillistes ont exhorté M. Bone à se retirer immédiatement et à épargner à ses circonscriptions le processus de révocation.

La majorité à cinq chiffres est inférieure à celle que les conservateurs détenaient à Tamworth et dans le Mid Bedfordshire en 2019, des sièges qui ont été perdus lors des récentes élections partielles au profit des travaillistes.

Le Parti conservateur a déclaré qu’il ne ferait aucun commentaire. M. Pursglove a également été contacté pour commentaires.