Un ministre conservateur limogé après une plainte pour “comportement inapproprié” a été rétabli

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Un ministre du gouvernement limogé après des allégations de “comportement inapproprié” lors de la conférence des conservateurs n’avait aucune réponse, selon le parti.

Conor Burns a maintenant accusé son propre parti d’avoir “fait une piqûre” après le rétablissement du whip conservateur – alléguant qu’il avait été “jeté aux loups” après avoir critiqué le gouvernement éphémère de Liz Truss.

L’ancien ministre du Commerce a révélé sa colère face à la manière dont la controverse a été gérée en octobre, déclarant à son journal local de Bournemouth: “Je savais que j’étais innocent et la vérité éclatera et elle l’a été.”

M. Burns a été limogé après qu’un témoin ait affirmé qu’il avait touché la cuisse d’un jeune homme dans un bar d’hôtel, mais la victime présumée n’a porté aucune plainte, suggérant qu’il aurait dû être suspendu uniquement.

Il a allégué que Mme Truss l’avait limogé parce qu’il avait critiqué son bilan dans la poursuite d’accords commerciaux post-Brexit, en disant: “Cela sentait et sentait comme un point de suture et c’était ce que c’était.”

M. Burns a ajouté qu’il était “complètement inacceptable” que quiconque soit “laissé dans les limbes” pendant si longtemps sans être informé des détails de l’accusation portée contre lui.

Dans un communiqué, un porte-parole du Parti conservateur a déclaré : « Le parti a reçu une plainte et a enquêté conformément à son code de conduite.

« Après avoir entrepris les enquêtes appropriées et examiné toutes les preuves disponibles pour établir les faits, la Partie a conclu qu’il n’y avait aucune base sur laquelle enquêter plus avant.

“L’affaire est maintenant close et l’adhésion de M. Burns sera rétablie dès que possible.”

M. Burns était un proche allié de Boris Johnson pendant son séjour à Downing Street et il était député de Bournemouth West depuis 2010.

Son licenciement instantané a été considéré comme une tentative d’agir rapidement, en contraste frappant avec la façon dont M. Johnson a laissé traîner le scandale Chris Pincher, les journalistes étant induits en erreur sur son contexte.

Mais M. Burns a dit au Écho de Bournemouth: « Les deux derniers mois ont été un cauchemar vivant. Pas seulement pour moi, en particulier pour mes parents âgés, pour mes nombreux amis et ma famille élargie et tous ceux qui m’aiment et prennent soin de moi.

“Quand vous arrivez au point où votre père de 80 ans dit” quand est-ce que ça va se terminer “et que vous passez votre temps à rassurer tout le monde que vous allez bien alors qu’en réalité vous êtes loin d’aller bien, c’est très difficile.”

Trois jours avant son limogeage, M. Burns s’était moqué du bilan de Mme Truss en tant que secrétaire au commerce international et avait nommé la nouvelle secrétaire au commerce, Kemi Badenoch, comme son successeur.

“Je pense que tout cela était davantage lié aux belles choses que j’avais dites à propos du secrétaire au commerce qu’au fait d’être resté debout tard à la conférence”, a ajouté M. Burns.