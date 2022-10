Un ministre conservateur limogé après avoir “touché la cuisse d’un homme” au bar de l’hôtel lors d’une conférence, selon un témoin

UN MINISTRE a été limogé après avoir touché la cuisse d’un jeune homme dans un bar d’hôtel, ont affirmé des témoins.

Conor Burns, 50 ans, est accusé d’y avoir mis la main au petit matin lors de la conférence du Parti conservateur de cette semaine devant plusieurs spectateurs.

Conor Burns a été suspendu en tant que député conservateur par le parti Crédit : PA : Association de la presse

Le député de Bournemouth West, qui a également été suspendu du Parti conservateur, aurait été sommé de l’arrêter par un spectateur. Ses amis le contestent.

Le ministre du Commerce limogé, M. Burns, a nié tout acte répréhensible.

Une source a déclaré à la BBC que l’incident de mardi dans le bar de l’hôtel Hyatt Regency, à Birmingham, est ce qui l’a conduit à être limogé et à perdre le fouet.

Un autre a déclaré que des inquiétudes avaient été exprimées au sujet de “commentaires inappropriés” qu’il avait tenus dans la nuit.

Les alliés ont suggéré que le député prenait des médicaments contre la douleur après s’être blessé aux côtes le week-end précédent, ce qui a aggravé l’effet de l’alcool.

Ils ne contestent pas qu’il ait bu ou flirté avec le jeune homme qui l’a rejoint. Il est entendu que l’homme était inconnu de M. Burns.

Un ami a déclaré: “Il se sent emprisonné sans aucune procédure policière ni procès.”

Downing Street n’a pas expliqué pourquoi il avait été limogé.

Le Sun a révélé hier qu’il avait été licencié et que le whip avait été suspendu à la suite de plaintes pour “faute grave”.

Il a été entendu qu’un témoin s’était plaint aux responsables du parti d’un “comportement lubrique” présumé envers un jeune homme.

Le ministre du Commerce limogé a déclaré au Sun qu’il “coopérera pleinement à l’enquête et attend avec impatience de blanchir son nom”.

M. Burns a déclaré hier soir qu’il avait reçu un appel du whip en chef Wendy Morton l’informant de sa suspension.

Dans une série de tweets, il a déclaré : “Je n’ai reçu aucune information sur la plainte et on ne m’a pas non plus demandé de fournir d’informations…

“J’espère que le parti sera aussi rapide pour mener son enquête qu’il l’a été pour se précipiter vers un jugement.”