Le ministre du DWP, Tom Pursglove, est allé faire du démarchage avec Peter Bone dans le Northamptonshire après que le député vétéran ait été suspendu de six semaines du Parlement pour avoir prétendu avoir intimidé un assistant.

Un haut conservateur a soutenu de manière choquante les allégations d’intimidation et d’abus sexuels du député Peter Bone.

Le ministre du DWP, Tom Pursglove, a fait du porte-à-porte avec son ami, qui nie tout acte répréhensible, le Premier ministre ayant été critiqué pour avoir perdu le contrôle de son parti. Cela s’est produit seulement 48 heures après que M. Bone ait été banni des Communes.









M. Pursglove, 34 ans, est un ami du vétéran d’arrière-ban M. Bone, qui purge actuellement une suspension de six semaines pour des allégations d’intimidation et d’inconduite sexuelle. Les circonscriptions des deux pays sont côte à côte dans le Northamptonshire – et le député de Corby, M. Pursglove, n’était que trop heureux de rejoindre son ami pour mobiliser le soutien des conservateurs dans son siège de Wellingborough avant les élections municipales.

Peter Bone en prospection avec Tom Pursglove dans le Northamptonshire ( Portée commandée)



Mais certains électeurs ont été choqués de voir leur député banni, l’un d’eux nous disant plus tard « des bâtons de boue ». Et la présidente du Parti travailliste, Anneliese Dodds, a déclaré que cela « dépasse l’entendement » qu’un ministre pense qu’il est « approprié de marcher main dans la main avec une personne suspendue pour intimidation et harcèlement sexuel ».

M. Bone, 71 ans, a été reconnu par le comité de surveillance de la corruption de Westminster comme s’étant livré à un « type d’intimidation délibérée » en lançant des objets sur son assistant, en le frappant et en l’insultant verbalement. Le groupe d’experts indépendants du Parlement a également retenu une plainte pour inconduite sexuelle après que M. Bone s’est exposé à son assistant dans une chambre d’hôtel à Madrid en 2013.

M. Pursglove a refusé hier de justifier sa décision de faire campagne avec un député honteux lorsqu’il a été confronté au Sunday Mirror. Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait qu’il était approprié de faire du démarchage avec M. Bone, il est resté silencieux.

L’année dernière, les conservateurs avaient publié une lettre en ligne aux électeurs de Corby affirmant que le harcèlement sexuel dans les lieux publics était « totalement inacceptable » et que « personne ne devrait être obligé de changer sa façon de vivre pour éviter les abus ». M. Pursglove a également soutenu l’ex-ministre de l’Intérieur Priti Patel lors d’une enquête sur l’intimidation en 2020.

Lorsque nous avons approché M. Bone lors de son porte-à-porte dans un domaine, il a répondu : « J’aimerais beaucoup vous parler mais nous sommes en prospection. Passe une bonne journée.” Il fit ensuite un signe joyeux de la main alors que lui et M. Pursglove partaient ensemble.

Cela survient une semaine au cours de laquelle les conservateurs ont également été secoués par l’arrestation de l’ex-ministre Crispin Blunt, soupçonné de viol et d’usage de substances contrôlées. Le député de Reigate a confirmé qu’il avait été interrogé à deux reprises par la police, mais il se dit convaincu qu’il ne sera pas inculpé.

Pendant ce temps, le Premier ministre Rishi Sunak est encore sous le choc de deux lourdes défaites aux élections partielles de ce mois-ci, les travaillistes remportant la victoire dans le Tamworth et le Mid Bedfordshire. Le concours à Tamworth a été déclenché par la démission d’un autre député conservateur en disgrâce, Chris Pincher, 54 ans, qui a démissionné après avoir perdu un appel contre une suspension pour avoir peloté deux hommes en état d’ébriété.

Les allégations contre l’ancien whip en chef adjoint ont déclenché la fin du règne de Boris Johnson l’année dernière, alors que les questions sur ce qu’il savait du scandale ont déclenché une vague de démissions ministérielles. Aujourd’hui, une autre élection partielle cauchemardesque pour les conservateurs se profile alors que les habitants de Wellingborough choisissent d’exclure ou non M. Bone, qui dispose actuellement d’une majorité de 18 540 voix. Si 10 % des électeurs de la circonscription signent une soi-disant pétition de révocation avant le 19 décembre, une élection partielle est alors déclenchée.





Mme Dodds a déclaré que les conservateurs étaient tombés dans une « farce absolue ». Elle a déclaré : « Les allégations contre Peter Bone sont extrêmement graves. Rishi Sunak a perdu le contrôle de son parti. “Les habitants de Wellingborough méritent mieux.” Elle a appelé M. Bone à se retirer pour le bien de ses électeurs.

Samedi à Wellingborough, Rob Avery, 57 ans, a déclaré qu’il avait été surpris lorsque M. Bone s’est approché de chez lui. Il a déclaré : « Je suis normalement un électeur conservateur, mais ils ont traversé une période difficile ces dernières années. » Un homme de 75 ans, qui n’a pas voulu donner son nom, a également parlé à M. Bone sur le pas de la porte. Il a déclaré : « Je l’ai déjà rencontré et il m’a aidé. Mais la boue colle.

Dans une déclaration après le rapport de l’IEP, M. Bone a déclaré : « Aucune des allégations de mauvaise conduite portées contre moi n’a jamais eu lieu. » Le numéro 10 et le parti conservateur ont refusé de commenter.