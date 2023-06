Un ministre britannique s’excuse pour la vidéo « Partygate »

Un clip de 45 secondes montre des fêtards dansant et buvant au siège du Parti conservateur pendant un verrouillage de Covid-19

Le député britannique Michael Gove a présenté ses excuses au public dimanche après la publication de ce qu’il a décrit comme « terrible » images, qui montrent des membres du personnel du Parti conservateur organisant une fête de Noël lors d’un verrouillage de Covid-19 en décembre 2020.

Le vidéo, qui a été publié samedi par le journal Mirror, montre plusieurs membres du personnel du parti conservateur dansant et buvant à un moment où le public britannique était interdit de socialiser à l’intérieur en raison des restrictions de Covid-19. Deux des personnes présentées dans les images ont été officiellement reconnues par l’ancien Premier ministre britannique Boris Johnson dans sa liste d’honneurs de démission récemment annoncée, a rapporté Reuters dimanche.

« C’est terrible, » Gove, le ministre chargé du logement et de la « mise à niveau », a déclaré dimanche à Sky News. « Je pense que c’est complètement hors d’usage. Je veux juste m’excuser auprès de tout le monde.

Le clip montre également des fêtards dansant à côté d’un panneau indiquant « Veuillez garder vos distances ». Une personne peut être entendue demander au caméraman, « Est-ce que vous filmez ça? » Un autre dit : « Tant que nous ne diffusons pas, nous enfreignons les règles. »

En savoir plus Boris Johnson démissionne du Parlement britannique

La publication du clip vidéo fait suite à une décision d’une commission parlementaire britannique jeudi, qui a conclu que Johnson avait délibérément induit en erreur une enquête sur des fêtes qui se sont déroulées dans son bureau pendant les restrictions de verrouillage.

L’ancien dirigeant britannique était également « complice d’une campagne d’abus et de tentatives d’intimidation » envers les enquêteurs parlementaires, selon le rapport. Johnson a rejeté le rapport comme « un mensonge » et un « charade. » Le scandale du «Partygate» a contribué à la chute de Johnson en tant que Premier ministre britannique et reste un nuage sombre sur la direction de Rishi Sunak.

Johnson a démissionné de son poste de député le 9 juin, quelques jours avant que le comité des privilèges ne rende son verdict sur son rôle dans la complicité de la tenue de rassemblements sociaux bafouant le verrouillage à Westminster.

Le scandale du « Partygate » a contribué à un profond malaise dans le soutien des conservateurs au Royaume-Uni. Des sondages récents ont suggéré que le parti travailliste d’opposition détenait actuellement un avantage d’environ 20 points de pourcentage – avec des élections générales devant être déclenchées d’ici la fin de l’année prochaine au plus tard.