Un ministre britannique se rend en Inde alors que les négociations commerciales post-Brexit s’intensifieraient – ​​les affaires en direct

Cela fait suite à des informations selon lesquelles les ministres envisagent à nouveau de retarder l’introduction de contrôles aux frontières sur les produits animaux et végétaux en provenance de l’UE, en raison des craintes que la bureaucratie supplémentaire ne fasse grimper les prix des denrées alimentaires et alimente une nouvelle inflation.

il y a 23 mois 02.59 HAE Introduction: les négociations commerciales entre le Royaume-Uni et l’Inde s’intensifieraient alors que le ministre se rend à Jaipur

Nous commençons par annoncer que la ministre britannique du Commerce, Kemi Badenoch, se rend aujourd’hui en Inde, où elle devrait intensifier les discussions sur un accord commercial post-Brexit avec ses homologues locaux.

Badenoch se dirige vers Jaipur, où les ministres du commerce et de l’investissement du G20 se réuniront pour des entretiens jeudi et vendredi. Mais les rapports du FT (£) et Bbc suggèrent que le ministre britannique du Commerce l’utilisera comme une opportunité pour essayer de résoudre «certains problèmes assez importants» de l’accord commercial, qui – s’il réussit – serait une plume importante dans la casquette des ministres conservateurs après le Brexit

On espère qu’un accord pourrait réduire les tarifs coûteux sur les exportations britanniques, y compris les voitures et le whisky. Pendant ce temps, l’Inde est à la recherche d’un accord qui contribuerait à améliorer l’accès à ses propres produits et services manufacturés, ainsi qu’aux visas de travail.

Cependant, les deux médias suggèrent qu’il est peu probable qu’un accord soit conclu avant que le Premier ministre Rishi Sunak n’assiste au sommet du G20 les 9 et 10 septembre à New Delhi, où il devrait s’entretenir avec son homologue Narendra Modi.

Le ministère britannique des affaires et du commerce a déclaré dans un communiqué :

Le Royaume-Uni et l’Inde se sont engagés à travailler vers le meilleur accord possible pour les deux parties. Nous avons fait de bons progrès dans la fermeture des chapitres et nous nous concentrons désormais sur les biens, les services et les investissements. Bien que nous ne puissions pas commenter les négociations en cours, nous sommes clairs sur le fait que nous ne signerons que lorsque nous aurons conclu un accord juste, équilibré et, en fin de compte, dans le meilleur intérêt du peuple britannique et de l’économie.

Sinon, nous attendons une série de lectures PMI de la France, de l’Allemagne, de la zone euro, du Royaume-Uni et des États-Unis, ce qui nous donnera une idée de la façon dont les industries manufacturières et des services se sont comportées en août.

Cependant, les analystes d’Investec ne sont pas très optimistes :

Nous soupçonnons que la direction du voyage sera toujours à la baisse et, surtout, que les services continuent de souffrir du malaise évident dans le secteur manufacturier

