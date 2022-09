Un ministre britannique promet un large soutien aux sous-marins australiens

CANBERRA, Australie (AP) – Le secrétaire britannique au Commerce international a promis vendredi un large soutien à l’Australie dans le développement et l’entretien d’une flotte de sous-marins à propulsion nucléaire.

Anne-Marie Trevelyan s’exprimait dans la ville australienne d’Adélaïde à l’issue d’une tournée de neuf jours chez les deux nouveaux partenaires de libre-échange de la Grande-Bretagne, la Nouvelle-Zélande et l’Australie.

Les États-Unis, la Grande-Bretagne et l’Australie ont annoncé il y a un an un nouveau partenariat appelé AUKUS pour fournir une flotte australienne de sous-marins de nouvelle génération propulsés par la technologie nucléaire américaine.

L’Australie n’a pas encore décidé si elle optera pour le modèle américain de classe Virginia ou britannique de classe Astute.

Trevelyan a décrit AUKUS comme un “partenariat stratégique profond” reflétant une confiance mutuelle et une coopération de longue date.

«Je m’engage personnellement à faire en sorte que l’ensemble de l’écosystème dont nous disposons au Royaume-Uni pour construire, perfectionner et entretenir notre propre entreprise de sous-marins britanniques soit à vos côtés, ainsi que nos amis et alliés australiens, alors que vous démarrez cet engagement de défense complexe et techniquement exigeant. », a déclaré Trevelyan lors d’un forum de la Chambre de commerce Australie-Royaume-Uni.

“Cela va couvrir tout, de la construction à la création d’un écosystème de compétences en ingénierie nucléaire, en passant par la formation de vos marins, le soutien à la maintenance tout au long de la vie et le déclassement de vos sous-marins AUKUS”, a ajouté Trevelyan.

Le ministre australien de la Défense, Richard Marles, a visité cette semaine les installations de construction de sous-marins britanniques de BAE Systems et a assisté à la mise en service du HMS Anson, le cinquième des nouveaux sous-marins britanniques Astute.

Marles a annoncé que les Britanniques avaient accepté d’autoriser “un nombre important” de sous-mariniers australiens à s’entraîner et à servir sur la nouvelle flotte.

L’Australie manque d’expertise nucléaire, n’ayant qu’un seul réacteur nucléaire. Le réacteur Lucas Heights à Sydney produit des isotopes nucléaires à usage médical.

Trevelyan rentre chez lui samedi et présentera mardi à la Chambre des communes un projet de loi qui ferait de l’accord de libre-échange anglo-australien une loi.

Rod Mcguirk, l’Associated Press