Un ministre britannique promet un large soutien aux sous-marins australiens

Anne-Marie Trevelyan s’exprimait dans la ville australienne d’Adélaïde à l’issue d’une tournée de neuf jours chez les deux nouveaux partenaires de libre-échange de la Grande-Bretagne, la Nouvelle-Zélande et l’Australie.

CANBERRA, Australie – Le secrétaire britannique au Commerce international a promis vendredi un large soutien à l’Australie dans le développement et l’entretien d’une flotte de sous-marins à propulsion nucléaire.

Les États-Unis, la Grande-Bretagne et l’Australie ont annoncé il y a un an un nouveau partenariat appelé AUKUS pour fournir une flotte australienne de sous-marins de nouvelle génération propulsés par la technologie nucléaire américaine.

Trevelyan a décrit AUKUS comme un “partenariat stratégique profond” reflétant une confiance mutuelle et une coopération de longue date.

«Je m’engage personnellement à faire en sorte que l’ensemble de l’écosystème dont nous disposons au Royaume-Uni pour construire, perfectionner et entretenir notre propre entreprise de sous-marins britanniques soit à vos côtés, ainsi que nos amis et alliés australiens, alors que vous démarrez cet engagement de défense complexe et techniquement exigeant. », a déclaré Trevelyan lors d’un forum de la Chambre de commerce Australie-Royaume-Uni.