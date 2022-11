Un ministre britannique critiqué pour avoir qualifié les migrants d'”invasion”

LONDRES (AP) – Le ministre britannique de l’Intérieur a été critiqué mardi pour avoir décrit les migrants traversant la Manche dans de petits bateaux comme une “invasion”.

La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, a utilisé le terme tout en défendant les conditions dans un centre de traitement des nouveaux arrivants où quelque 4 000 personnes ont été détenues dans un établissement destiné à 1 600 personnes.

Braverman a qualifié lundi les traversées en petits bateaux d'”invasion de notre côte sud” et a déclaré que “l’immigration illégale est hors de contrôle”.

Son adjoint, le ministre de l’Immigration Robert Jenrick, a pris ses distances avec ses propos.

“Dans un travail comme le mien, vous devez choisir vos mots avec beaucoup de soin”, a-t-il déclaré à Sky News. “Et je ne diaboliserais jamais les gens qui viennent dans ce pays à la recherche d’une vie meilleure.”

Le Premier ministre Rishi Sunak, qui a nommé Braverman après son entrée en fonction la semaine dernière, a déclaré mardi à son cabinet que la Grande-Bretagne “serait toujours un pays compatissant et accueillant”, a déclaré son porte-parole.

Le nombre de demandeurs d’asile tentant d’atteindre la Grande-Bretagne par bateau n’a cessé d’augmenter et le système d’examen des demandes s’est ralenti au milieu de la tourmente du gouvernement conservateur, qui en est à son troisième Premier ministre et troisième ministre de l’Intérieur cette année.

Manston – un ancien aérodrome du sud-est de l’Angleterre – est censé être un centre de traitement temporaire où les nouveaux arrivants passent 24 heures avant de passer à un logement à plus long terme, mais des groupes de réfugiés disent que certaines personnes y sont bloquées depuis des semaines. Certaines familles dorment dans des tentes et il y a eu des cas de diphtérie et de gale.

L’inspecteur en chef des prisons Charlie Taylor a déclaré que lorsqu’il a récemment visité le site, il a vu des gens dormir par terre et “beaucoup, beaucoup de gens dans une pièce, tous entassés ensemble”.

“Pendant quelques heures, ce serait acceptable, mais là où les gens passent de longues périodes là-bas, ce n’est tout simplement pas le cas”, a-t-il déclaré à Sky News.

Les critiques accusent Braverman d’avoir délibérément aggravé les conditions à Manston en refusant de réserver des chambres d’hôtel pour les demandeurs d’asile.

Le gouvernement a déclaré qu’un “grand nombre” de personnes avaient été déplacées de Manston mardi pour soulager la pression et qu’une autre installation de la ville portuaire de Douvres qui avait été incendiée le week-end avait rouvert.

Un peu plus de 48 000 personnes ont demandé l’asile au Royaume-Uni en 2021, moins qu’en Allemagne, en France ou en Espagne. Mais il y a eu une forte augmentation du nombre de personnes essayant de traverser la Manche dans des canots pneumatiques et d’autres petites embarcations, car les itinéraires alternatifs, tels que l’arrimage sur des camions, sont devenus plus difficiles.

Quelque 40 000 personnes ont effectué le voyage dangereux sur l’une des voies de navigation les plus fréquentées du monde jusqu’à présent cette année, contre 28 000 en 2021 et 8 500 en 2020. Des dizaines sont mortes, dont 27 personnes en novembre 2021 lorsqu’un bateau de contrebande bondé a chaviré.

La Grande-Bretagne et la France se sont disputées pour savoir comment arrêter les gangs de passeurs qui organisent les voyages.

Le gouvernement britannique a annoncé un plan controversé visant à envoyer les personnes qui arrivent dans de petits bateaux dans un aller simple vers le Rwanda – un plan qui, selon lui, dissuadera les gens de traverser la Manche et brisera le modèle commercial des gangs de contrebande. Les critiques disent que le plan est immoral et peu pratique, et qu’il est contesté devant les tribunaux.

Jill Lawless, l’Associated Press