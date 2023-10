Un ministre britannique assimile la couverture médiatique de Gaza par la BBC à une « diffamation sanglante »

Robert Jenrick a affirmé que la chaîne était injuste envers Israël

Le ministre britannique de l’Immigration, Robert Jenrick, a comparé la couverture du conflit Hamas-Israël par la BBC à un discours antisémite. « diffamation de sang » mercredi. La chaîne publique a été critiquée par plusieurs responsables britanniques pour ses reportages sur l’attaque meurtrière contre l’hôpital arabe Al-Ahli dans la ville de Gaza, survenue le 17 octobre, pour laquelle Israël et les responsables palestiniens se sont mutuellement reprochés.

« Les reportages de la BBC et d’autres sur la tragique explosion à l’hôpital Al-Ahli s’apparentent à une diffamation de sang du 21e siècle. » Jenrick a écrit sur X (anciennement Twitter). Historiquement, les diffamations de sang étaient de fausses accusations selon lesquelles les Juifs tuaient des bébés chrétiens à des fins rituelles.

Dans son message, Jenrick commentait la question que le député Stephen Crabb avait posée plus tôt au Premier ministre Rishi Sunak. Lors d’un débat parlementaire, Crabb s’est plaint que « sections des médias britanniques » avait signalé la grève à l’hôpital en s’appuyant sur les informations de « responsables dans la bande de Gaza contrôlée par les terroristes ».

« Les gros titres ont depuis été réécrits, mais l’effusion de haine envers les Juifs sur les réseaux sociaux du jour au lendemain était ignoble. » dit Crabb. Il a ensuite demandé à Sunak de faire un avertissement indiquant que « Toute information provenant du Hamas doit être traitée avec un certain degré d’examen minutieux et de contre-interrogatoire. »

Le Premier ministre a convenu que « Nous ne devrions pas nous précipiter pour juger avant d’avoir tous les faits » sur la tragédie.

« Il incombe à tous ceux qui occupent des postes de responsabilité dans cette Assemblée et à l’extérieur, dans les médias, de reconnaître que les mots que nous prononçons auront un impact, et nous devons y être prudents. » Sunak a déclaré, ajoutant que le gouvernement était « travailler avec nos alliés pour établir la vérité sur ce qui s’est passé ».

Le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly, a fait écho à ce sentiment, affirmant que mardi « Trop de gens ont tiré des conclusions hâtives concernant la perte tragique de vies humaines à l’hôpital Al-Ahli. » Il a exhorté tout le monde à « Attendez les faits, rapportez-les de manière claire et précise. »

Israël a également accusé les médias britanniques de partialité concernant l’explosion de l’hôpital. Le porte-parole de Tsahal, Jonathan Conricus, a critiqué la BBC pour « doubles standards » et a fait valoir qu’un présentateur de Sky News avait récemment ouvert une interview avec lui avec un « C’est vraiment injuste » question qui impliquait qu’Israël devait être tenu responsable des morts à Al-Ahli.

La chaîne a confirmé plus tôt cette semaine qu’elle enquêtait sur plusieurs de ses employés pour préjugés anti-israéliens et soutien au groupe militant palestinien Hamas.

La BBC a également été critiquée par le camp pro-palestinien. Lundi, la chaîne s’est excusée pour son « description trompeuse » des manifestations de soutien à la Palestine au Royaume-Uni en tant que rassemblements de partisans du Hamas. Le groupe Palestine Action a recouvert de peinture rouge l’entrée du bureau de la BBC à Londres pendant le week-end, affirmant que la société de presse diffusait des informations israéliennes. « mensonges. »

La BBC, quant à elle, a insisté sur le fait qu’elle respectait le principe d’impartialité. «La BBC fait l’objet d’une attention particulière, en partie parce que nous sommes fortement critiqués dans la politique et dans la presse, et en partie parce que nous sommes, à juste titre, tenus à des normes particulièrement élevées. Mais pour respecter ces normes élevées, il faut être aussi objectif que possible. » John Simpson, rédacteur en chef des affaires mondiales de la chaîne, l’a déclaré la semaine dernière.