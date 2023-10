Un ministre britannique appelle au retrait de la Convention européenne des droits de l’homme — RT World News

Deux autres secrétaires du cabinet du Premier ministre britannique Rishi Sunak se sont prononcés en faveur d’une sortie de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), proposée par la ministre de l’Intérieur Suella Braverman comme moyen de surmonter les contestations juridiques de sa politique migratoire.

Le secrétaire d’État aux Affaires, Kemi Badenoch, a déclaré au Sunday Times que quitter la CEDH était « Certainement quelque chose qui doit être sur la table. » Pendant ce temps, le secrétaire d’État à Leveling Up, Michael Gove, a déclaré aux journalistes lors de la conférence du Parti conservateur à Manchester que le Royaume-Uni devrait « Gardez toutes les options ouvertes. »

Braverman plaide en faveur d’une sortie de la convention depuis la mi-2022, lorsque la Cour européenne des droits de l’homme a bloqué l’application de son projet d’installation des réfugiés au Rwanda. La « politique rwandaise » étant au point mort, le Royaume-Uni a dû faire face à un nombre croissant de migrants traversant la mer en provenance de l’Europe continentale.

Sunak a jusqu’à présent « exclu » quittant la CEDH, selon Reuters. D’autres membres de son cabinet se sont également opposés à cette idée. Une telle démarche n’était pas nécessaire pour protéger les frontières britanniques, a déclaré le ministre des Affaires étrangères James Cleverly lors d’un panel du groupe de réflexion Onward.















« En tant que gouvernement, vous devez composer avec le système judiciaire et, sans la CEDH, je suis sûr que nous aurions des juges nationaux qui tenteraient de nous empêcher d’accomplir notre devoir envers le peuple britannique », Intelligemment noté. « Et nous avons un bon nombre de juges militants de gauche au Royaume-Uni. »

Lors du même événement, le secrétaire à la sécurité, Tom Tugendhat, a déclaré qu’il « toujours heureux d’écouter les idées » mais il a ajouté qu’il le ferait « J’aime avoir les solutions qui les accompagnent. » Il a noté que quitter la CEDH pourrait créer des problèmes pour l’Accord du Vendredi Saint (GFA), le traité de paix qui a mis fin aux troubles en Irlande du Nord.

« Quelle est l’alternative pour le GFA, pour les assemblées et les administrations décentralisées, qu’est-ce que cela signifie pour les différents accords que nous avons déjà conclus et qui s’appuient sur celui-ci ? » dit Tugendhat.

La Russie a quitté la CEDH et un certain nombre d’autres conventions en janvier, arguant que le Conseil de l’Europe avait été repris par les États-Unis et leurs alliés et ne servait que des objectifs politiques occidentaux. Le mois suivant, les médias britanniques ont annoncé que Londres allait emboîter le pas, mais cela n’a finalement pas eu lieu.

Même si le Royaume-Uni est le seul pays à avoir quitté l’UE – lorsque le référendum sur le Brexit est entré en vigueur en janvier 2020 – il reste lié à de nombreuses règles et dispositions juridiques continentales adoptées au cours des décennies précédentes, comme la CEDH. a convention a été adoptée en 1950 et signée par 46 membres du Conseil de l’Europe.