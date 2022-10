Un ministre britannique accuse la mort de Queen de mauvais plan économique

Kwasi Kwarteng a déclaré que la “haute pression” après la mort du monarque est à l’origine du plan de mini-budget désastreux

Le ministre britannique des Finances, Kwasi Kwarteng, a blâmé “haute pression” entourant la mort de la reine pour une série d’erreurs dans son paquet de propositions économiques, surnommé le « mini ​​budget », qui a été mal accueilli par les marchés.

Dans une interview accordée à GB News mardi, Kwarteng a tenté d’expliquer ses faux pas en insistant sur le fait que le mini budget doit être considéré dans le “contexte” de la mort et des funérailles du défunt monarque.

“Nous avions une nation en deuil et puis, littéralement, quatre jours après les funérailles, nous avons eu le mini budget”, il a dit. “C’était un environnement à haute vitesse et à haute pression et nous pouvions, comme [Former PM] David Cameron avait l’habitude de dire, j’ai un peu mieux préparé le terrain.

Kwarteng a ensuite minimisé les inquiétudes concernant ses propositions de mini-budget, niant les affirmations selon lesquelles elles étaient “extrême,” comme certains de ses détracteurs l’ont suggéré. Le chancelier a plutôt étiqueté son budget de réduction d’impôts de 45 milliards de livres sterling “audacieux” et capable de faire basculer le débat politique.

Les commentaires du chancelier interviennent alors que le nouveau gouvernement britannique fait face à une opposition féroce du parti conservateur au sujet des mesures économiques proposées. Lundi, Kwarteng a été contraint de faire demi-tour humiliant lorsqu’il a annoncé qu’il abandonnerait une proposition de réduction de 45% du taux d’imposition pour les plus hauts revenus du Royaume-Uni – quelque chose que lui et le Premier ministre britannique Liz Truss avaient précédemment insisté pour maintenir dans le mini- budget.

Lire la suite Le Royaume-Uni contraint d’annuler la réduction d’impôt pour les plus hauts revenus

Le paquet de propositions de Kwarteng a été présenté fin septembre par le nouveau gouvernement britannique dirigé par Truss. Le plan contenait un certain nombre de réductions de la protection sociale et des impôts, ainsi que des plans de financement confus et controversés qui ont été si mal accueillis par le Parti conservateur et le public qu’il a fini par faire chuter la livre sterling à des niveaux historiquement bas et plonger les marchés financiers dans une frénésie.

Les obligations d’État britanniques ont commencé à se vendre à un rythme si historique que la Banque d’Angleterre a été forcée d’intervenir avec un programme d’achat temporaire de 65 milliards de livres sterling (73 milliards de dollars) juste pour calmer les marchés. Pendant ce temps, le parti conservateur a été plongé dans une crise alors que le parti travailliste a pris une avance stupéfiante de 30 points dans les sondages.

Néanmoins, Kwarteng a insisté sur le fait que les retombées économiques et la chute des cotes des conservateurs n’étaient que « un peu de turbulences » et a suggéré que l’économie britannique se stabiliserait dans les prochaines semaines.