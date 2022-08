L’image joyeuse de Kiev n’était “certainement pas appropriée”, a déclaré la ministre de l’Intérieur Nancy Faeser

La ministre allemande de l’Intérieur Nancy Faeser a exprimé des remords après avoir posé pour une photo optimiste avec une coupe de champagne à la main lors d’un voyage en Ukraine fin juillet.

“Je regrette la photo” Faeser a déclaré mardi après avoir été interrogé à ce sujet lors d’un événement en direct avec le réseau d’information RND à Potsdam. C’était “certainement pas approprié” elle a ajouté.

Le ministre de l’Intérieur a été fustigé par les commentateurs et l’opposition après que l’image d’elle, avec le ministre allemand du Travail Hubertus Heil et l’ambassadrice en Ukraine Anka Feldhusen, prenant un verre avec le maire de Kiev et la légende de la boxe Vitaly Klitschko sur un balcon ouvert, a fait surface en ligne.

Les critiques ont souligné que l’Ukraine, qui est maintenant en conflit avec la Russie, n’était pas un lieu de vacances ou un endroit pour publier des photos souriantes. Le secrétaire général de la CDU (Union chrétienne-démocrate), Mario Czaja, a insisté pour que la photo avec des flûtes à champagne “a parlé des volumes” sur les membres du Parti social-démocrate (SPD) de la coalition gouvernementale du chancelier Olaf Scholz.

Cependant, Faeser a insisté sur le fait que la photo controversée montrait que la vie quotidienne revenait à Kiev. « Les gens font du shopping. Des fleurs ont de nouveau été plantées dans les espaces publics. Les gens vont dans les bars, ils s’assoient dans les cafés, ils vont à leur travail », a expliqué le ministre.

Les forces russes se sont retirées des zones entourant la capitale ukrainienne fin mars et début avril alors que “un geste de bonne volonté” après le lancement des pourparlers de paix avec les dirigeants ukrainiens à Istanbul. Cependant, les négociations sont depuis au point mort, Moscou accusant Kiev de faire marche arrière sur les progrès réalisés en Turquie.

Depuis le retrait russe, les combats se concentrent principalement sur la région du Donbass au sud-est de l’Ukraine, à des centaines de kilomètres de la capitale. Cependant, la Russie a également effectué plusieurs frappes de haute précision contre des cibles militaires à Kiev au cours de cette période.

Le ministre de l’Intérieur a également expliqué les circonstances dans lesquelles la photo a été prise. “Le soir, nous avons été invités par l’ambassadeur et par le maire de Kiev Vitaly Klitschko, et à la fin nous avons choisi la même boisson que lui”, Faeser a expliqué.

« Je ne ferais plus ça. Parce que cela exprime quelque chose d’inapproprié quand on vient d’un autre pays », elle a ajouté.

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Piotr Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et “créer des forces armées puissantes.”

En février 2022, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.