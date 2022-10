Un ministre allemand dit à la Pologne qu’il n’y a aucune chance pour les réparations de la Seconde Guerre mondiale

VARSOVIE, Pologne (AP) – Le ministre allemand des Affaires étrangères a déclaré mardi à son homologue polonais qu’il n’y aurait plus de réparations de la Seconde Guerre mondiale car Berlin considère que l’affaire est close.

Annalena Baerbock s’est directement adressée au ministre polonais des Affaires étrangères Zbigniew Rau lors d’une conférence de presse à Varsovie à la suite de leurs entretiens sur des sujets tels que la demande de réparations de la Pologne.

« La question des réparations est, comme vous le savez, conclue du point de vue du gouvernement allemand », a-t-elle déclaré.

Lundi, Rau a signé et expédié une note à l’Allemagne exigeant quelque 1,3 billion de dollars en réparations pour les dommages matériels et autres et les pertes que la Pologne prétend avoir été causées par l’occupation de l’Allemagne nazie en temps de guerre de 1939 à 1945.

Lors de la conférence de presse, Baerbock a fermement réaffirmé la position de Berlin selon laquelle, bien que l’Allemagne reconnaisse sa responsabilité historique, l’affaire est close.

Rau a déclaré qu’il pensait que cette position pourrait changer au cours des négociations dans lesquelles il espère que l’Allemagne s’engagera.

Baerbock a souligné qu’aujourd’hui les deux voisins partagent la responsabilité de maintenir l’Europe unie face aux menaces extérieures, comme la guerre de la Russie en Ukraine. Elle a également souligné l’importance des traités bilatéraux de 1990 et 1991 qui ont confirmé la frontière d’après-guerre de la Pologne avec l’Allemagne et la coopération de bon voisinage.

La sécurité des frontières est d’une importance capitale pour les Polonais, en raison de siècles d’histoire mouvementée.

Dans les années qui ont suivi la guerre, l’Allemagne a versé des indemnités aux pays du bloc de l’Est, mais – par décision de Moscou – seule une petite partie est allée à la Pologne, qui a été la première et la plus durement touchée par la guerre.

Mardi également, le législateur polonais Arkadiusz Mularczyk, qui a dirigé les efforts visant à réévaluer le montant des dommages-intérêts dus par l’Allemagne, a déclaré qu’une évaluation similaire devrait être faite des dommages de guerre causés par l’Armée rouge soviétique, qui a également envahi la Pologne en 1939 et a ensuite combattu les Allemands le territoire polonais pour les chasser.

Environ 6 millions de citoyens polonais, dont 3 millions de Juifs, ont été tués pendant la guerre. Certains d’entre eux ont été victimes de l’Armée rouge soviétique qui a envahi de l’est.

The Associated Press