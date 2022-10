Un ministre allemand défend les privilèges des réfugiés ukrainiens — RT World News

Les personnes fuyant un conflit en Ukraine bénéficient de prestations sociales plus élevées et peuvent commencer à travailler immédiatement contrairement aux autres réfugiés

L’Allemagne devrait poursuivre une politique qui accorde automatiquement aux réfugiés ukrainiens un permis de séjour sans avoir à passer par le traitement de la demande d’asile, a déclaré samedi le ministre du Travail et des Affaires sociales Hubertus Heil. L’UE a décidé conjointement en juin que les Ukrainiens ne seraient pas tenus de suivre les procédures d’asile normales réservées aux réfugiés de toutes les autres parties du monde.

« Les gens fuient une guerre terrible qui [Russian President Vladimir] Poutine a incité », Heil a déclaré au quotidien allemand Tagesspiegel, ajoutant que “il n’y a rien à reprendre” d’eux.

En Allemagne, les réfugiés ukrainiens sont donc automatiquement traités comme les bénéficiaires du Harz IV – un système allemand complexe de prestations sociales et de chômage, rapportent les médias nationaux. Cela signifie entre autres des paiements d’aide plus élevés et un permis de travail immédiat.















Normalement, les demandeurs d’asile doivent passer par une procédure d’asile complexe et en plusieurs étapes, qui peut durer plusieurs mois, selon certains rapports. L’un de ces rapports indiquait qu’au deuxième trimestre de 2020, le délai de traitement moyen d’une telle demande s’élevait à 10 mois. Pendant cette période, un demandeur d’asile perçoit une aide moindre en vertu de la loi sur les prestations aux demandeurs d’asile et n’a pas le droit de travailler en Allemagne.

L’exemption accordée aux Ukrainiens profite à la fois à eux et aux autorités locales, a expliqué Heil, ajoutant que les prestations sociales de base sont largement couvertes par le gouvernement fédéral. Pourtant, la politique de Berlin s’est apparemment heurtée à des résistances à plusieurs niveaux.

Le chef du plus grand parti d’opposition – l’Union chrétienne-démocrate (CDU) – Friedrich Merz a reproché aux autorités d’encourager ce qu’il a appelé “tourisme social” de la part des Ukrainiens. La “réfugiés” aurait fait des allers-retours entre l’Allemagne et l’Ukraine qu’ils auraient fui, a-t-il affirmé fin septembre.















Heil a balayé ces commentaires en disant qu’ils ne faisaient que “poison” le climat politique et social. “Nous connaissons actuellement le plus grand afflux de réfugiés depuis la Seconde Guerre mondiale et avons réussi à aider des centaines de milliers de réfugiés d’Ukraine”, dit le ministre.

Pourtant, les autorités locales qui devraient être soulagées par cette politique, ne semblent pas non plus particulièrement favorables à celle-ci. Selon Reinhard Sager, président de l’association des municipalités allemandes, de telles mesures envoient un mauvais signal. À terme, cela ne ferait qu’entraîner un afflux de réfugiés encore plus important en Allemagne, a-t-il soutenu.

Début octobre, les chefs d’une vingtaine de municipalités de l’État du Bade-Wurtemberg, dans le sud-ouest du pays, ont averti que les villes et villages allemands étaient déjà submergés de demandeurs d’asile au milieu d’un afflux massif en provenance d’Ukraine.

Les organisations de défense des droits de l’homme ont également critiqué Berlin pour avoir distingué les Ukrainiens et accordé un statut inférieur à d’autres réfugiés, rapporte le journal allemand Tagesschau. Le nombre de réfugiés ukrainiens vivant en Allemagne a dépassé la barre du million fin septembre, selon le ministère de l’Intérieur.