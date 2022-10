Un ministre allemand critique les prix « astronomiques » du gaz naturel aux États-Unis

Le ministre allemand de l’économie a accusé les États-Unis et d’autres États fournisseurs de gaz “amis” de prix astronomiques pour leurs approvisionnements, suggérant qu’ils profitaient des retombées de la guerre en Ukraine.

“Certains pays, y compris amis, atteignent parfois des prix astronomiques [for their gas]. Bien sûr, cela entraîne des problèmes dont nous devons parler”, a déclaré le ministre de l’Economie, Robert Habeck. journal régional allemand NOZ dans une interview publiée mercredi et traduite par NBC News. Il a appelé à plus de solidarité de la part des États-Unis lorsqu’il s’agit d’aider ses alliés pressés par l’énergie en Europe.

“Les États-Unis nous ont contactés lorsque les prix du pétrole ont grimpé en flèche, et les réserves nationales de pétrole en Europe ont été exploitées en conséquence. Je pense qu’une telle solidarité serait également bonne pour réduire les prix du gaz”, a-t-il déclaré.

CNBC a contacté la Maison Blanche pour une réponse aux commentaires et attend une réponse.

Habeck, co-dirigeant du Parti vert allemand, qui fait partie du gouvernement de coalition de Berlin dirigé par le chancelier de centre-gauche Olaf Scholz, a déclaré que l’UE devrait également faire plus pour faire face à la crise du gaz dans la région, les pays se bousculant pour des approvisionnements alternatifs qui a pression sur les prix encore plus, provoquée par la guerre en Ukraine et la détérioration des relations avec la Russie.