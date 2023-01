Un ministre allemand appelle à une solution à l’impasse du protocole nord-irlandais

Les différends sur la mise en œuvre du protocole d’Irlande du Nord sont devenus le talon d’Achille des relations de l’Union européenne avec le Royaume-Uni, a déclaré le ministre allemand des Affaires étrangères avant les entretiens avec le secrétaire britannique aux Affaires étrangères, James Cleverly, à Londres. L’appel d’Annalena Baerbock à trouver une solution à l’impasse sur le protocole d’Irlande du Nord est venu alors qu’elle devait rencontrer Cleverly jeudi pour discuter du soutien à l’Ukraine et des relations du Royaume-Uni avec l’Allemagne. Elle a déclaré: «Il est essentiel que nous trouvions une solution responsable et pragmatique pour l’Irlande du Nord sur la base des accords existants. C’est la seule façon de réaliser le plein potentiel de notre partenariat. “Alors que nous nous engageons dans notre nouvelle relation, nous sommes dans l’obligation d’obtenir les meilleurs résultats pour ceux qui sont directement concernés. Bien que nous ne puissions pas revenir en arrière, nous pouvons décider d’avancer vers un bon avenir commun. Les remarques de Baerbock montrent qu’il y a une volonté en Europe de tester si le nouveau gouvernement de Rishi Sunak est prêt à chercher une solution au différend qui a gâché les relations avec l’UE, et dans une moindre mesure les États-Unis, depuis le Brexit. Ils soulignent également comment l’impact de l’accord commercial post-Brexit en Irlande du Nord freine les progrès sur d’autres questions, notamment le programme Erasmus et une coopération politique plus large. L’Allemagne est également désireuse d’améliorer les relations bilatérales avec le Royaume-Uni car elle voit les contacts quotidiens entre l’Allemagne et le Royaume-Uni en déclin rapide, symbolisé par le déclin rapide de l’enseignement de la langue allemande dans les écoles. Baerbock ne serait pas impliqué dans les futures discussions détaillées sur le protocole, qui seraient menées par la Commission européenne, mais l’Allemagne peut certainement donner le ton. Les relations entre Baerbock, un fervent partisan de l’armement de l’Ukraine, et le gouvernement britannique sont globalement bonnes, même si la politique étrangère éthique des Verts allemands peut sembler très éloignée de celle du parti conservateur britannique. Avant la visite, elle a déclaré qu’elle souhaitait discuter avec les Britanniques de nouvelles sanctions contre la Russie, de transferts d’armes à l’Ukraine et de secours hivernaux – tous destinés à faire reconnaître à Poutine que “sa guerre d’agression brutale est vouée à l’échec”. Plus tôt cette semaine, le nouveau Premier ministre irlandais, Leo Varadkar, a déclaré que les accords commerciaux post-Brexit de l’Irlande du Nord étaient trop stricts, mais son porte-parole a ajouté plus tard qu’il ne cherchait pas à réécrire l’accord existant. Varadakar, qui a aidé à négocier le protocole original, a déclaré : « Je suis sûr que nous avons tous fait des erreurs dans la gestion du Brexit. Une chose que j’ai dite dans le passé, c’est que lorsque nous avons conçu le protocole lors de sa négociation initiale, il était peut-être un peu trop strict. Et c’est pourquoi je pense qu’il y a de la place pour de la flexibilité et de la place pour des changements, donc nous sommes ouverts à cela et prêts à cela. Inscrivez-vous pour Première édition Newsletter quotidienne gratuite Archie Bland et Nimo Omer vous guident à travers les meilleures histoires et ce qu’elles signifient, gratuitement tous les matins de la semaine

Mais il a ajouté: «Il y avait deux versions de l’histoire. Beaucoup de syndicalistes ont le sentiment que le protocole les a séparés de la Grande-Bretagne. Beaucoup de gens d’origine nationaliste en Irlande du Nord ont le sentiment que cela les a séparés du reste de l’Irlande.

L’une des questions les plus difficiles est de savoir dans quelle mesure la Cour de justice européenne exerce une influence sur l’accord, y compris l’application en Irlande du Nord des règles de l’UE en matière de TVA sur les marchandises et de contrôle des subventions.

L’UE a déjà proposé de réduire les contrôles sur les marchandises entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord, mais les capitales de l’UE disent qu’elles ne peuvent pas autoriser une frontière non protégée entre le marché unique de l’UE et un pays tiers comme le Royaume-Uni.

Il y a une pression pour parvenir à un nouvel accord avant le début de la campagne électorale de l’Assemblée d’Irlande du Nord, mais l’Allemagne ne voit guère de signe que le gouvernement britannique ait tenté de persuader les unionistes de parvenir à un compromis sur ce type de calendrier. Les unionistes démocrates ont boycotté l’Assemblée pour protester contre le protocole.

Idéalement, les gouvernements irlandais et britannique aimeraient au moins parvenir à un accord avant le 25e anniversaire en avril de la signature de l’accord du Vendredi saint, l’accord qui a donné naissance à l’assemblée.