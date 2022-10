Un ministre allemand appelle à des sanctions de l’UE contre la répression contre l’Iran

Les manifestations les plus soutenues depuis des années contre la théocratie iranienne en sont maintenant à leur quatrième semaine. Ils ont éclaté le 17 septembre après l’enterrement de Mahsa Amini, 22 ans, une femme kurde décédée sous la garde de la redoutable police des mœurs iranienne. Amini avait été détenue pour une prétendue violation des codes vestimentaires islamiques stricts pour les femmes.

BERLIN – La ministre allemande des Affaires étrangères appelle à des interdictions d’entrée dans l’Union européenne et à un gel des avoirs contre les responsables de ce qu’elle a décrit comme une répression brutale contre les manifestants antigouvernementaux en Iran.

Depuis lors, les manifestations se sont propagées à travers le pays et ont été accueillies par une répression féroce, au cours de laquelle des dizaines de personnes auraient été tuées et des centaines arrêtées.

“Ceux qui battent des femmes et des filles dans la rue, emportent des gens qui ne veulent rien d’autre que vivre librement, les arrêtent arbitrairement et les condamnent à mort sont du mauvais côté de l’histoire”, a déclaré la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock. Le journal Bild am Sonntag du dimanche.