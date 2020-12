Un « ministère » familial en Floride a été accusé d’avoir obtenu frauduleusement plus de 8,4 millions de dollars de prêts liés à la pandémie, qu’ils auraient prévu de consacrer à une nouvelle maison à Disney World avant de fuir au Canada.

Le ministère international de l’ASLAN à Orlando aurait utilisé de faux documents pour demander des fonds gouvernementaux via le programme de protection des chèques de paie en avril, ont déclaré les procureurs lundi.

Le programme de prêts a été créé dans le cadre de CARES ACT plus tôt cette année pour apporter une aide aux petites entreprises en difficulté pendant la pandémie.

Cependant, les autorités ont par la suite découvert qu’ASLAN n’était pas une organisation religieuse légitime et que la famille avait réparti les millions sur plusieurs comptes différents, a rapporté Orlando Sentinel.

Selon un dossier judiciaire fédéral déposé lundi, le vice-président de l’ASLAN, Joshua Edwards, a initialement demandé un prêt de 6,91 millions de dollars, en utilisant des documents pour décrire l’église comme une organisation prospère qui avait 51 millions de dollars de revenus l’année dernière.

L’église aurait été fondée en 2005 dans l’Ohio, mais a ensuite demandé à faire des affaires en tant qu’organisation étrangère à but non lucratif en Floride en 2018.

Edwards a affirmé que le ministère comptait 486 personnes sur une masse salariale mensuelle de 2,76 millions de dollars. Il a également soumis des documents qui comprenaient des résumés des comptes d’ASLAN d’un comptable.

Les registres commerciaux montrent qu’ASLAN fonctionnait comme un «ministère des Affaires étrangères» à but non lucratif géré par une famille avec le père Evan Edwards en tant que président et président, son fils Josh en tant que vice-président et sa fille Joy en tant que secrétaire. L’épouse d’Edwards, Mary Jane, figurait également dans des documents judiciaires.

Le prêt de la famille a été approuvé en mai pour un montant total de 8,4 millions de dollars, soit près de deux millions de plus que demandé.

Les agents des services secrets enquêtant sur l’activité frauduleuse ont découvert plus tard que l’argent avait été placé sur des comptes appartenant à Joshua, Joy et Evan, qui ne disposaient tous que de 100 $ avant le dépôt.

« Les auteurs de la fraude ont tenté de dissimuler la source, la nature et l’emplacement du produit de la fraude bancaire en transférant le produit sur de nombreux comptes bancaires, détenus sous des noms différents », ont déclaré les procureurs dans un dossier.

Le gouvernement américain a saisi en septembre plus de 5,6 millions de dollars sur un compte Bank of America, ainsi que 1,8 million de dollars sur un deuxième compte BoA.

Les enquêteurs ont également découvert 868 250 $ supplémentaires qui avaient été déposés dans un compte First American Trust FSB sous la compagnie d’assurance First American Title.

Cet argent était investi dans une maison de 3,71 millions de dollars dans le complexe Golden Oak de Disney World, affirment les procureurs.

Le même mois, les agents des services secrets ont visité l’adresse associée à l’organisation mais n’y ont trouvé personne.

Ils ont ensuite obtenu un mandat de perquisition le 16 septembre pour tenter de localiser la famille chez eux à New Smyrna Beach, seulement pour découvrir qu’elle avait été nettoyée sans aucun signe des Edwards.

Les voisins ont dit aux agents qu’ils avaient vu la famille pour la dernière fois le 8 septembre, quand Evan et Josh avaient demandé s’ils avaient été interrogés par les enquêteurs.

Les autorités ont par la suite découvert que le site Web du ministère, qui contenait des informations génériques provenant d’autres sites, avait été supprimé vers le 12 septembre.

Les Edwards auraient fui après avoir appris que les enquêteurs avaient eu vent de leur prétendu stratagème.

Les Edwardes prévoyaient d’acheter une maison de 3,71 millions de dollars dans le complexe Golden Oak de Disney World (photo) avant de quitter le pays

Le lendemain, le Département de l’application de la loi de Floride a localisé la famille voyageant sur l’autoroute I-75 où elle avait été arrêtée pour excès de vitesse.

La famille aurait dit aux flics qu’elle se rendait à une conférence au Texas, mais n’a pas fourni plus de détails, selon les procureurs.

Les enquêteurs ont par la suite obtenu un mandat de perquisition pour la voiture, où ils ont trouvé des sacs de documents déchiquetés ainsi que des valises et plusieurs ordinateurs portables et tablettes.

« Sur le siège passager arrière, il y avait deux sacs à ordures transparents contenant ce qui semblait être des documents déchiquetés. Dans la zone de chargement arrière, plusieurs valises ont été empilées du sol au plafond, avec un destructeur de documents », ont indiqué des documents.

Le déchiqueteur avait été acheté deux heures seulement après que des agents se soient rendus au domicile de la famille à New Smyrna, selon le rapport.

Une enquête plus approfondie montrerait également que l’église de la famille n’était pas une organisation légitime.

Le ministère aurait été fondé en 2005 dans l’Ohio, mais a par la suite demandé à exercer des activités en tant qu’organisation étrangère à but non lucratif en Floride en 2018, selon Click Orlando.

Les autorités ont également constaté que la famille avait demandé une assistance COVID au Canada, où elle avait reçu 2 000 $ chacune.

On pense que la famille se trouve au Canada, où elle fait également l’objet d’une enquête.

Aucune accusation n’a été portée contre la famille à ce jour.