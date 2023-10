Un ministère du Texas offre des voitures gratuites et le Christ aux mères célibataires : « Cela vous fera pleurer »

Le garage de Dieu à Conroe, Texas, est un ministère à but non lucratif centré sur le Christ qui fournit un transport fiable aux femmes dans le besoin. Le ministère donne également du pouvoir à ces femmes en partageant la bonne nouvelle de Jésus-Christ.

« Nous recevons plus de 200 candidatures par mois de femmes ayant besoin d’un véhicule », a déclaré Justin Coggins, directeur exécutif de God’s Garage, à The PrayerLink de CBN.

La mission du ministère est simple : réparer et offrir des véhicules aux mères célibataires, aux veuves et aux épouses des militaires déployés dans tout Conroe et dans la grande région de Houston.

Coggins a expliqué comment tout a commencé.

« Notre fondateur était pasteur et il adorait bricoler des voitures et travailler sur des véhicules », a-t-il déclaré. « Il se trouve qu’il y avait une mère célibataire qui marchait sur une route très très fréquentée ici à Conroe, au Texas, et c’était le soir. Et il s’arrête et découvre pourquoi elle marche sur cette route à cette heure de la journée dans un tel état. circulation dense. »

« J’ai découvert que la mère célibataire possédait en fait un véhicule. Il se trouvait dans un magasin, mais elle n’avait pas les moyens de le sortir. Ils ont pu travailler dessus et faire réparer ce véhicule sur-le-champ ; et c’est là que Les mères célibataires ont commencé à entrer dans le garage de Dieu », a expliqué Coggins.

Il dit que les femmes qui ont besoin de leurs services cherchent des moyens d’améliorer leur vie et celle de leur famille.

« Les temps sont durs, les prix des véhicules sont en hausse », a déclaré Coggins. « La façon dont nous répondons à ces besoins est de recevoir des véhicules donnés par le public. Et ces véhicules donnés entrent dans notre atelier et nous dépensons du temps, des heures, de l’argent, tout ce qui est nécessaire pour que ces véhicules soient opérationnels ; et ensuite notre travail consiste à faites demi-tour et donnez ces véhicules à une mère célibataire dont elle a grand besoin. »

L’impact a changé la vie.

« Le fait d’avoir ces véhicules entre les mains d’une mère célibataire ou d’une veuve redonne de la cohérence à leur vie », a déclaré Coggins. « Cela les aide à amener leurs enfants à l’école à l’heure tous les jours. Cela les aide à se rendre à l’épicerie quand ils le souhaitent. Cela les aide à se rendre à leur rendez-vous chez le médecin. Cela les aide de plusieurs manières. »

Des moyens qui sont enrichissants pour toutes les personnes impliquées.

« L’année dernière, nous avons distribué 94 véhicules », a déclaré Coggins. « L’année précédente, environ 95 véhicules, et donc chacun d’entre eux est émouvant. Cela vous fera pleurer à cause de la lutte. »

Pour les aider dans cette lutte, le ministère propose également une formation aux compétences essentielles en matière de budgétisation, de planification des repas, de monoparentalité et d’entretiens d’embauche. Les besoins spirituels sont également satisfaits par le biais d’un programme de sensibilisation appelé « Restore You ».

« Nous présentons l’Évangile et donnons à chaque femme l’opportunité d’accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Nous voyons 25 à 30 % des femmes accepter Jésus-Christ pour la première fois », a expliqué Coggins.

En fin de compte, tout cela fait partie de la mission consistant à restaurer des vies, un trajet à la fois.