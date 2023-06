Un minibus percute une camionnette garée, tuant 15 personnes dans le sud de l’Égypte

Un minibus à grande vitesse a percuté mardi une camionnette garée au bord d’une route désertique dans le sud de l’Égypte, tuant au moins 15 personnes, ont annoncé les autorités.

L’accident mortel s’est produit sur la rive est du Nil près de la ville égyptienne d’al-Saff, à environ 34 miles au sud de la capitale, Le Caire, a déclaré le ministère égyptien de l’Intérieur. Deux femmes ont également été blessées dans l’accident et transportées plus tard à l’hôpital, a-t-il ajouté.

Le minibus roulait à une vitesse « excessive » lorsque l’accident s’est produit et le conducteur de la camionnette, qui a survécu à l’accident, a été détenu pour interrogatoire, selon le communiqué du ministère. Une enquête est en cours pour connaître les « causes et circonstances » de l’accident, a-t-il ajouté.

Les accidents mortels de la circulation sont récurrents dans ce pays d’Afrique du Nord. En mai, un bus de passagers a percuté un camion roulant lentement sur une autoroute du sud-ouest de l’Égypte, tuant au moins 17 personnes. En février, six personnes ont été tuées lorsqu’une camionnette et un minibus sont entrés en collision près de la ville d’Ismaïlia, dans l’est de l’Égypte.

Les accidents sont souvent le résultat de routes mal entretenues, d’une mauvaise application du code de la route et d’une conduite imprudente qui tue des milliers de personnes chaque année.