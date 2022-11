Un mini «volcan» pointe vers une demeure d’écrevisses – Shaw Local

Mont Saint Helens. Mont Pinatubo. Krakatoa. Mauna Loa.

Le monde compte de nombreux volcans célèbres, mais absolument aucun d’entre eux ne se trouve ici dans le nord de l’Illinois. Nous n’avons tout simplement pas les conditions géologiques pour cela.

Pourtant, il était là, à Ferson Creek Fen à St. Charles : un tas de boue de 10 pouces de haut, de forme conique, avec un trou profond en plein milieu de son sommet. Tout ce qu’il fallait, c’était une bouffée de fumée et un peu de lave, et ça aurait été Mount Vesuvius Jr.

Je me suis émerveillé devant la formation pendant plusieurs bonnes minutes, admirant ses côtés uniformes et sa symétrie presque parfaite. J’ai même essayé de regarder dans ses profondeurs, mais, malgré tous mes efforts, je n’ai pas réussi à faire briller la lampe de poche de mon téléphone sous le bon angle.

Au lieu de cela, j’ai choisi de prendre une photo. Mais avant de prendre la photo, j’ai vérifié mes poches pour le baume à lèvres que je porte toujours et que j’utilise fréquemment pour l’échelle. (Fait amusant : les tubes de la plupart des marques de baumes à lèvres grand public mesurent 2 5/8 pouces.)

Hélas, une inspection rapide a rapidement révélé qu’aucune des 13 poches du pantalon, de la chemise et de la veste que je portais ce jour-là ne contenait de baume à lèvres ou quoi que ce soit d’autre mesurant 2 5/8 pouces. Déçu, j’ai regardé quels appareils de mesure potentiels ma recherche de poche avait révélés : deux jeux de clés ; un multi-outil Leatherman ; un stylo; un gland; quelques roches fraîches; et quelques pièces de monnaie. Parmi les objets disponibles, j’ai pensé que l’un des deux quarts serait le meilleur.

À présent, vous avez probablement compris que ce relief extraordinaire n’était pas un volcan, ni même d’origine volcanique. C’était, cependant, toujours très impressionnant. C’était la tour de boue, ou cheminée, créée par l’une des écrevisses fouisseuses de notre région.

La plupart des écrevisses que nous avons dans le comté de Kane et dans tout le nord de l’Illinois sont de nature aquatique, mais ce groupe d’animaux est en fait classé en fonction de leur capacité à construire des terriers. Les fouisseurs tertiaires, qui représentent la majorité des quelque huit espèces que nous voyons dans notre région, s’abritent généralement sous des rochers et des bûches. Ils peuvent, si besoin est, construire un simple terrier, et le feront si toutes les bonnes cachettes sont prises, ou si une sécheresse fait chuter dangereusement les niveaux d’eau.

Les fouisseurs primaires, cependant, sont terrestres. Plutôt que de se déplacer dans l’eau, ils marchent sur terre, bien qu’il soit rare que nous les voyions. Ils passent une grande partie de leur vie dans les profondeurs souterraines de leurs terriers à plusieurs chambres, s’aventurant la nuit et les jours humides pour se nourrir et s’accoupler.

Dans le comté de Kane, nous avons deux espèces qui sont considérées comme des fouisseurs principaux : l’écrevisse des prairies et l’écrevisse diable. Les deux espèces construisent leurs terriers de la même manière, en utilisant leurs lourdes griffes, ou pinces, pour creuser des boules de boue, qu’elles enroulent et déposent dans un mur circulaire autour du trou d’entrée. Plus le terrier est profond, plus le mur ou la cheminée (ou le volcan, pour ceux d’entre nous qui ont une imagination fantaisiste) sont hauts.

Mais ces formations ne sont pas seulement un sous-produit de l’excavation ; ils ont aussi une fonction. Lorsqu’elles sont jumelées à une deuxième entrée plus basse, ces cheminées agissent comme un système de ventilation passive. L’air frais est aspiré dans le terrier au niveau du trou inférieur, puis sort par le plus grand.

Je réfléchissais à cet exploit technique alors que je me préparais à prendre des photos de l’extraordinaire volcan-cheminée de Ferson Creek Fen. En partant du bas de la structure, j’ai placé l’un des quartiers dans diverses positions, le déplaçant progressivement vers le haut de la formation dans le but de montrer la taille massive de la formation.

Après de nombreuses tentatives, j’ai eu l’idée que percher la pièce au sommet de la cheminée, juste à côté du trou, pourrait montrer non seulement la grande hauteur, mais aussi le grand diamètre de l’entrée.

J’aurais dû savoir mieux.

En essayant de placer le quart au bon endroit, je l’ai tapé un peu trop fort et – oups ! Il est descendu par la cheminée.

Je ne pouvais qu’imaginer ce qui s’était passé alors que la pièce tombait dans les profondeurs. Selon les conditions du sol et de l’humidité, les terriers d’écrevisses peuvent s’étendre de 3 pieds jusqu’à 15 pieds sous la surface.

Dans le meilleur des cas, le quartier s’est retrouvé coincé dans de la boue à un pied ou deux de profondeur. Dans le pire des cas, il bloquait un passage et obligeait les écrevisses résidentes à creuser un nouveau canal autour de celui-ci.

Mais il y a cette partie de mon cerveau – la même partie qui voit la cheminée d’écrevisses comme un volcan miniature – qui imagine un troisième scénario : Le crustacé le plus riche de tout le pays – une écrevisse avec un quartier serré dans sa pince.