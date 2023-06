Un mini-sous-marin disparaît près de l’épave du Titanic dans l’Atlantique avec des personnes à bord

Un porte-parole de la Garde côtière américaine à Boston a déclaré au Washington Post qu’une mission de recherche et de sauvetage était en cours et qu’elle fournirait plus d’informations dès qu’elles seraient disponibles.

Le Titanic, le plus grand navire de son époque, était présenté comme insubmersible avant son voyage inaugural de Southampton, en Angleterre, à New York. Après avoir heurté un iceberg en avril 1912, il a coulé dans l’océan Atlantique Nord.

Plus tôt cette année, des images en grande partie inédites du navire de 1986 ont été révélées par le Woods Hole Oceanographic Institute, une organisation à but non lucratif de recherche océanique. La vidéo, qui montre l’épave du Titanic des mois après sa découverte, commémore le 25e anniversaire du film « Titanic », dont le scénariste et réalisateur James Cameron continue de soutenir la recherche sur le Titanic.