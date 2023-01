Un mineur suédois trouve le plus grand magasin européen de métaux de terres rares

L’installation LKAB à Kiruna, en Suède. La société a déclaré le 12 janvier qu’elle y avait trouvé le plus grand gisement connu d’éléments de terres rares en Europe.

Ces métaux sont utilisés dans la fabrication de voitures électriques et d’éoliennes, ainsi que d’aimants, d’écrans en verre, de haut-parleurs et de divers autres appareils électroniques.

Située à Kiruna, dans l’extrême nord de la Suède, la société m’a dit jeudi que le magasin contenait plus d’un million de tonnes métriques d’oxydes de terres rares.

La société minière publique suédoise LKAB a déclaré avoir découvert ce qu’elle pense être le plus grand gisement connu d’éléments de terres rares en Europe.

En savoir plus sur l’énergie de CNBC Pro

L’Union européenne importe 99% de ses éléments de terres rares du pays, selon un rapport de 2020 – et les exploiter plus près de chez nous a été identifié comme un objectif clé pour le bloc.

Dans son discours sur l’état de l’Union de 2022, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré que les éléments de terres rares, ainsi que le lithium qui est également utilisé dans les batteries, seraient “bientôt plus importants que le pétrole et le gaz”. L’UE s’attend à ce que la demande soit multipliée par cinq d’ici 2030.

Jan Moström, directeur général de LKAB, a qualifié cette découverte de “bonne nouvelle, non seulement pour LKAB, la région et le peuple suédois, mais aussi pour l’Europe et le climat”.