Un mineur reconnu coupable de cambriolage chez un concessionnaire BMW de Westmont – Shaw Local

Un mineur du comté de Cook a été reconnu coupable mardi de toutes les accusations, y compris le cambriolage et l’agression d’un policier à la suite d’un incident survenu chez un concessionnaire BMW de Westmont en décembre 2021, qui impliquait qu’un officier ait déchargé son arme de service.

Le verdict de culpabilité a été rendu par le juge du comté de DuPage, Anthony Coco, à l’issue d’un procès de deux jours. Le 11 janvier 2021, le mineur a comparu lors d’une audience de détention au cours de laquelle Coco a ordonné sa détention. Il est resté en détention depuis cette époque.

Au total, le mineur a été reconnu coupable de deux chefs de violence armée et un chacun de cambriolage, de possession d’un véhicule à moteur volé, de voies de fait graves avec un véhicule à moteur et de voies de fait graves contre un policier, selon le communiqué de presse du bureau du procureur de l’État du comté de DuPage. .

Le mineur était l’un des quatre individus inculpés dans l’affaire. Les affaires contre les coaccusés du mineur, Angel Martin, 24 ans, de Dolton ; Semaje Wheeler, 19 ans, de Chicago ; et Brian Garrett, 19 ans, également de Chicago, sont en attente. Martin, Wheeler et Garrett ont tous été inculpés de huit chefs de violence armée, d’un chef de cambriolage et d’un chef de possession d’un véhicule à moteur volé, selon le communiqué.

Le 31 décembre 2021, vers 4 h 27, la police de Westmont a été informée d’un cambriolage en cours chez Laurel BMW situé sur l’avenue Ogden. Deux agents ont répondu à l’appel et à leur arrivée auraient rencontré deux individus, identifiés plus tard comme le mineur et Martin, sortant de la salle d’exposition et entrant dans une Acura blanche avec deux occupants, identifiés plus tard comme Wheeler et Garrett, selon le communiqué.

Après être arrivés au concessionnaire, le mineur et Martin, armés d’un levier, auraient tenté d’entrer dans le bâtiment du côté est, mais sans succès. Les deux hommes ont ensuite rejoint Wheeler et Garrett dans l’Acura, se sont dirigés vers le côté ouest du bâtiment, sont à nouveau sortis du véhicule et ont tenté d’entrer dans le bâtiment avec le levier, indique le communiqué.

Martin a finalement attrapé un rocher d’aménagement paysager et l’a jeté à travers une vitre de la porte du garage. Le mineur et Martin sont alors entrés dans le bâtiment par la fenêtre brisée. Une fois alertés de l’arrivée des policiers, les deux suspects sont sortis du bâtiment et sont entrés dans l’Acura pour prendre la fuite.

La police, cependant, avait bloqué l’allée avec leur voiture de patrouille. Les agents sont sortis de leur voiture d’escouade et, alors que l’Acura tentait de fuir, ils ont sorti leurs armes et ont ordonné aux contrevenants de s’arrêter et de sortir de la voiture. Les accusés ont tenté de fuir dans l’Acura, qui était conduite par le mineur, en roulant directement sur l’un des agents en uniforme, auquel moment l’agent a déchargé son arme, frappant le mineur à la poitrine et frôlant Martin, qui était assis dans le siège du passager avant, indique le communiqué.

À l’approche du véhicule, l’agent s’est éloigné de la trajectoire de l’Acura et a utilisé sa main libre pour repousser le véhicule afin d’éviter de se blesser. Le véhicule a ensuite pris la fuite vers l’est sur l’avenue Ogden jusqu’à la route 83 en direction nord. Près de la 22e rue à Oak Brook, le véhicule s’est écrasé dans un fossé et les quatre occupants se sont enfuis à pied. Les quatre suspects ont été appréhendés peu de temps après.

Le mineur, qui était le conducteur du véhicule, a été transporté à l’hôpital pour des soins médicaux où il est resté jusqu’au 10 janvier, date à laquelle il a été renvoyé sous la garde des autorités. Il a été déterminé plus tard que l’Acura avait été volée le 21 décembre 2021 dans le comté de Lake.

Lors du traitement de la scène, les agents ont localisé trois armes à feu à l’intérieur de l’Acura : un calibre Glock 23 40 avec un chargeur étendu, un pistolet Poly 80 avec une cartouche dans la chambre et un Glock 17 9 mm avec un chargeur de 24 cartouches entièrement chargé. Les agents ont également trouvé un Glock 19 avec un chargeur étendu juste à l’extérieur de l’Acura près de la porte côté conducteur. Trois des armes à feu semblaient avoir des interrupteurs qui pourraient rendre les armes à feu entièrement automatiques. À l’intérieur du véhicule, les agents ont également trouvé un chargeur à tambour de 50 cartouches presque plein, 28 porte-clés pour diverses automobiles et deux leviers.

“La déclaration de culpabilité du juge Coco sur toutes les accusations envoie un message clair que le type de comportement violent manifesté par l’accusé dans cette affaire ne sera pas toléré dans le comté de DuPage”, a déclaré le procureur de l’État du comté de DuPage, Robert Berlin, dans le communiqué. “Le fait que l’accusé soit un mineur n’empêchera pas les forces de l’ordre de protéger le public et n’empêchera pas mon bureau de poursuivre de manière agressive toute personne accusée d’un comportement aussi violent.”