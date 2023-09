Une requête visant à arrêter un mineur de 16 ans accusé de possession d’une arme de poing dans un quartier d’Elmhurst a été accordée jeudi par le tribunal du comté de DuPage.

Le mineur, de Bellwood, est accusé de deux chefs d’accusation d’usage illégal aggravé d’une arme et d’un chef de possession illégale d’une arme à feu, selon un communiqué de presse du bureau du procureur de l’État du comté de DuPage.

Le 26 septembre, vers 23 h 40, la police d’Elmhurst a répondu à l’appel d’un résident qui avait entendu environ six à huit coups de feu. Vers 23 h 45, la police a aperçu deux individus à environ deux ou trois pâtés de maisons du domicile de l’appelant. En apercevant le véhicule du policier, les deux individus ont fui les lieux à pied, précise le communiqué.

Les agents ont poursuivi les individus et un agent a observé l’un des individus, le défendeur, lancer un objet, déterminé plus tard comme étant un pistolet Glock 17 9 mm, pendant la poursuite. Les autorités ont alors placé le mineur en garde à vue. Lors du traitement des lieux, les agents ont localisé neuf balles réelles de 9 mm et quatre douilles d’obus épuisées, indique le communiqué.

« Les allégations selon lesquelles au milieu de la nuit, l’accusé aurait été illégalement en possession d’une arme de poing dans un quartier résidentiel sont inquiétantes », a déclaré le procureur du comté de DuPage, Robert Berlin, dans le communiqué. « Ce type de comportement présumé est extrêmement dangereux, et nous sommes tous très reconnaissants que personne n’ait été blessé ou tué à cause d’une balle perdue.

« La possession présumée d’une arme de poing par un mineur de seize ans dans un quartier résidentiel aurait pu avoir des conséquences tragiques pour notre communauté », a déclaré le chef de la police d’Elmhurst, Michael McLean, dans le communiqué. « Je félicite nos patrouilleurs qui ont mis leur propre sécurité en danger pour appréhender rapidement un suspect armé et protéger les résidents d’Elmhurst.

La prochaine comparution du mineur devant le tribunal est prévue pour le 2 octobre.

L’enquête sur la fusillade se poursuit. Toute personne ayant des informations est priée de contacter le service de police d’Elmhurst au 630-530-3050.