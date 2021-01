HONG KONG – Deux semaines après qu’une explosion a laissé un groupe de mineurs piégés à 2000 pieds sous terre dans la province chinoise du Shandong, un a été retrouvé vivant et remonté à la surface dimanche, un point lumineux dans un effort de sauvetage exténuant.

Le mineur a été ramené à la surface vers 11 h 13 dimanche, selon des responsables de Yantai, une ville proche de la petite ville où se trouve la mine. Le personnel de sauvetage a applaudi alors qu’il était ramené à la surface, selon une vidéo diffusée par l’agence de presse officielle Xinhua. Le mineur, vêtu d’un long manteau vert avec les yeux enveloppés de tissu noir, a été transporté dans une ambulance et immédiatement conduit à l’hôpital.

Il était «extrêmement faible», a déclaré le gouvernement de la ville de Yantai sur un compte officiel de médias sociaux. Dix autres mineurs sont connus pour être vivants et attendent d’être sauvés.

La Chine possède certaines des mines les plus dangereuses du monde et, bien que les experts affirment que les conditions se sont améliorées ces dernières années, les catastrophes sont encore courantes. Les mines de charbon, avec des gaz nocifs et explosifs, sont les plus meurtrières. Au moins 16 personnes ont été tuées dans une mine de charbon dans le sud-ouest de la Chine en septembre et 23 autres ont été tués dans une mine de charbon dans la même ville, Chongqing, en décembre.